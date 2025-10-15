Conaie denuncia la muerte de una comunera a causa de inhalación de gases lacrimógenos

Se trata de Rosa Elena Paqui, mujer de 61 años, oriunda de la comunidad de Gunudel, del pueblo Kichwa de Saraguro. No se conocen detalles del hecho.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) denunció el fallecimiento de Rosa Elena Paqui, oriunda de la comunidad de Gunudel, del pueblo Kichwa de Saraguro, a causa de un paro cardiorrespiratorio presuntamente provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados por la Policía.

QUITO (14-10-2025).- Carretera que conecta Cayambe con Otavalo permanece cerrada, durante las protestas en el paro nacional, en contra de la eliminación del subsidio al diésel. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

“Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para Rosa Elena y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, señaló la dirigencia en una nota luctuosa publicada la madrugada de este miércoles 15 de octubre en su cuenta de la red social X.

“Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón”, sentenció.

No se conocen más detalles de las circunstancias en que ocurrió la muerte de la mujer de 61 años, que sería la segunda víctima en el contexto de la manifestaciones contra el gobierno de Daniel Noboa.

La primera fue Luis Efraín Fuérez, comunero de Cotacachi, Imbabura, que murió en las protestas del pasado 28 de septiembre, en esa localidad, a causa del impacto de una bala.

Según el reporte diario de la Alianza de las organizaciones de Derechos Humanos, al momento se registran 310 violaciones a los derechos humanos, 144 heridos y 103 detenidos en el paro. (I)

