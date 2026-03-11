Cómo obtener un préstamo quirografario en Ecuador

El monto al que uno puede acceder es variable.

Todo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que se encuentra bajo relación de dependencia, tiene derecho a realizar préstamos quirografarios, que concede el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

El monto máximo que otorga el Biess de préstamos quirografarios es de 80 salarios básicos, es decir, $ 38.560.

Pero el monto depende de la capacidad de endeudamiento que tenga el afiliado o jubilado del IESS y del valor acumulado en los fondos de reserva o de cesantía, o la suma de ambos. Lo máximo que se puede otorgar es el 95 % de lo que hay en esos fondos, los que funcionan como garantía del préstamo quirografario.

Entre algunos de los requisitos que hay que cumplir para ser calificado a un quirografario son: no tener solicitud de cesantía en trámite, tener mínimo 24 aportaciones, tener las últimas aportaciones consecutivas, no tener crédito en mora con el Biess o IESS, no tener crédito hipotecario en trámite, ser un afiliado activo, entre otros.

Este tipo de préstamo tiene un pazo máximo de pago de hasta 60 meses (5 años). La tasa de interés que se concederá al préstamo quirografario va desde el 6.5% y varía en función del plazo.

Antes de realizar un préstamo, el afiliado con su número de cédula y clave de afiliado debe ingresar al portal iess.gob.ec y verificar los valores acumulados en los fondos de cesantía y de reserva.

Requisitos de calificación

Poseer garantías reales (fondos de reserva y/o cesantías) en el IESS.

Tener mínimo 12 aportaciones.

Ser un afiliado activo.

Su empleador actual no debe pertenecer al seguro social campesino.

No tener solicitud de cesantía en trámite.

Su(s) empleador(res) no debe(n) estar en mora con el IESS.

Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.

No constar con registro de fecha de fallecimiento en el IESS.

No tener crédito en mora con el IESS o Biess.

Si es empleador no tener obligaciones pendientes con el IESS.

Validaciones Biess.

No tener un crédito hipotecario en trámite.

No tener gastos de instrumentación pendientes en solicitud de préstamos hipotecarios iniciada y no concluida.

No tener comprobante pendiente de pago.

No tener créditos quirografarios en trámite.

Tener créditos en liquidación.

No tener crédito vigente con el IESS – anterior sistema HOST (I)

