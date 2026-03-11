Tripulación de nave china Shenzhou-21 realiza pruebas médicas avanzadas y experimentos neurocientíficos en el espacio

BEIJING, La tripulación de la nave Shenzhou-21, actualmente a bordo de la estación espacial china Tiangong, logró avances significativos en experimentos médicos espaciales e investigación en ciencias físicas durante la última semana, al tiempo que hizo mantenimiento al entorno habitable de la estación, según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Astronautas de la misión Shenzhou-21 realizaron pruebas médicas avanzadas y experimentos neurocientíficos en la estación espacial Tiangong para estudiar los efectos de la microgravedad en el cerebro, la salud y el trabajo en equipo en el espacio. Foto: Internet-Xinhua

En el campo de la medicina espacial, la tripulación, compuesta por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, se centró en comprender los efectos psicológicos y fisiológicos de los vuelos espaciales de larga duración.

Los tres utilizaron computadoras portátiles para realizar pruebas sobre los «mecanismos de confianza y coordinación» y la «confianza hombre-máquina», cruciales para diseñar futuras interfaces de naves espaciales y garantizar un trabajo en equipo eficiente entre astronautas y sistemas automatizados, de acuerdo con un informe reciente del Grupo de Medios de China.

Un avance clave fue el uso del espectrómetro espacial Raman, un dispositivo que identifica la composición molecular mediante la aplicación de un láser a una muestra. Los astronautas utilizaron esta herramienta para analizar los componentes metabólicos en muestras de orina.

Los datos recopilados se utilizarán para perfeccionar los estándares médicos para el monitoreo de la salud de los astronautas en órbita.

Para explorar cómo el cerebro percibe el mundo físico sin gravedad, también realizó experimentos del «comportamiento físico intuitivo en microgravedad».

Utilizando equipos para electroencefalogramas, que registran la actividad eléctrica a lo largo del cuero cabelludo, la tripulación recopiló datos para estudios de «monitoreo metacognitivo» y «análisis cognitivo-emocional del cerebro grupal», lo que ayudó a los científicos en la Tierra a comprender cómo la ausencia de gravedad altera la función cerebral y las dinámicas de grupo, según el informe.

En el ámbito de las ciencias físicas en microgravedad, el equipo realizó el mantenimiento de los bastidores de experimentos, reemplazando las tapas de muestras en el bastidor de ciencias de la combustión e intercambiando muestras en el bastidor de física de fluidos.

Para proteger su propia salud, los astronautas se sometieron a controles médicos que incluyeron pruebas de presión intraocular, oftalmoscopia y evaluaciones cardiopulmonares.

Cabe destacar que también utilizaron un dispositivo de los cuatro diagnósticos de la Medicina Tradicional China (MTC), un instrumento que imita los métodos tradicionales de la MTC, a saber, inspección, escucha, indagación y toma de pulso, con el fin de proporcionar una evaluación integral de la salud en microgravedad, de acuerdo con el informe en video.

La Shenzhou-21 fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el 31 de octubre de 2025.La tripulación de la nave llevó a cabo la primera serie de actividades extravehiculares de su misión el 9 de diciembre.

Confirmado.net -Xinhua