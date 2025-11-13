Comienza festival de cine Gallo de Oro de China en Xiamen 

XIAMEN, El Festival de Cine Gallo de Oro y Cien Flores de China 2025, que incluye la 38ª edición de los Premios Gallo de Oro de China, fue inaugurado la noche de hoy martes en la ciudad de Xiamen, en la provincia oriental china de Fujian.

La ceremonia inaugural incluyó el encendido del gallo de oro, así como espectáculos creativos y la promoción de nuevas películas.

Los actores Huang Bo y Zhou Dongyu dirigieron la ceremonia de encendido, presentando un espectáculo inaugural moderno, minimalista y poético.

«Conforme la industria cinematográfica mundial avanza hacia una nueva era digital, los jóvenes cineastas estamos preparados para adoptar las nuevas tecnologías», señaló el joven director y actor Dai Mo.

«Pero también entendemos que el alma del cine va más allá de los algoritmos. Seguiremos contando historias a través de luces y sombras, capturando el tiempo con la película y transmitiendo emociones genuinas».

Este año se celebra el 130° aniversario del cine mundial y el 120° aniversario del cine chino. Durante el festival, se llevarán a cabo eventos como proyecciones de películas, foros académicos y la Conferencia de Capital de Riesgo Cinematográfico Gallo de Oro, y los ganadores de los Premios Gallo de Oro de este año se darán a conocer en la ceremonia de entrega de premios el 15 de noviembre.

