Urgente!

Trump: Países de la OTAN «no han hecho absolutamente nada» para ayudar con Irán
Colombia.- El candidato derechista De la Espriella afirma que entregaría a Petro a EEUU si fuera presidente
Chongqing y Lima forjan vínculos de ciudades hermanas en busca de mayor cooperación entre China y Perú 
Fútbol.- Un millar de efectivos velarán este viernes por la seguridad en el amistoso Marruecos-Ecuador del Metropolitano
March 26, 2026

Colombia.- El candidato derechista De la Espriella afirma que entregaría a Petro a EEUU si fuera presidente

  • marzo 26, 2026
  • 0
  • 322
  • 3 Min Read

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha asegurado que en caso de ser presidente de Colombia entregaría al ahora mandatario, Gustavo Petro, a las autoridades de Estados Unidos si así se lo solicitaran, unas declaraciones que a aluden a las supuestas investigaciones desde Washington por narcotráfico.

«Miles de colombianos han sido extraditados por conspiración para el tráfico de drogas», ha recordado el candidato ultraconservador, para quien estas investigaciones de las que han venido hablando los medios estadounidenses responden a lo que el considera la fallida política contra las drogas de Petro.

«Si eres presidente y entregas una región como el Catatumbo para que se vuelva una zona franca del narcotráfico y detienes programas de interdicción y fumigación, tenemos una clara conspiración y eso a la luz de la ley norteamericana puede configurar un delito», ha valorado en una entrevista para Caracol Radio.

«Si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, yo lo entrego», ha enfatizado De la Espriella, quien mantiene una lucha fratricida con la otra principal aspirante de la derecha colombiana, Paloma Valencia, para ver quien será el rival del candidato oficialista, Iván Cepeda, en segunda vuelta.

‘The New York Times’ publicó la semana pasada que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn han abierto investigaciones al presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos la financiación de su campaña de 2022 con dinero procedente de las drogas, extremo que el mandatario niega.

La supuesta investigación, de la que Washington no ha dado confirmación oficial, llega en un momento en el que la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Petro se había estabilizado, después de varios meses de amenazas, acusaciones, e incluso entre insultos del estadounidense.

En plena campaña electoral en Colombia, donde el candidato afín a Cepeda parte como favorito, no sería la primera vez que Trump irrumpe en los procesos electorales de la región, llegando incluso a condicionar cualquier tipo de ayuda a la victoria de su favorito, como ya ocurrió en el caso de Honduras.

Según un último sondeo del Centro Nacional de Consultoría, De la Espriella tiene el 15,7% de la intención de voto en primera vuelta, por detrás del 22,2% de Paloma Valencia, que por primera vez se coloca como la primera opción entre el electorado conservador. Cepeda encabeza el sentir general con el 34,5% de los apoyos.

Con información de EUROPA PRESS / Foto: Blu Radio

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024