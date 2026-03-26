Chongqing y Lima forjan vínculos de ciudades hermanas en busca de mayor cooperación entre China y Perú 

CHONGQING, La municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, anunció oficialmente el 25 de marzo una relación de ciudades hermanas con Lima, la capital de Perú, lo que significa una nueva incorporación a su creciente red de socios en América Latina.

La decisión fue aprobada en la XXII sesión del Comité Permanente de la VI Asamblea Popular Municipal de Chongqing, con lo cual se completaron los procedimientos legales para el acuerdo entre ambas ciudades.

Perú, país ubicado en la costa occidental de Sudamérica, ha mantenido por mucho tiempo lazos cercanos con China.

Esta relación bilateral fue elevada en abril de 2013 al nivel de una asociación estratégica integral. En los últimos años, Chongqing y Lima han construido una base sólida para una cooperación más estrecha, a través de intercambios sostenidos y una colaboración pragmática en múltiples sectores.

Las visitas de alto nivel han sido frecuentes. En 2024, concejales limeños visitaron la municipalidad y una delegación del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Chongqing estuvo en Lima en mayo de 2025.

Los vínculos económicos y comerciales también se han profundizado. Empresas con sede en Chongqing, como Changan Automobile, Seres Group y Qingling Motors, han ampliado su presencia en el mercado de Lima.

En 2024, Seres anunció el lanzamiento de vehículos eléctricos en Perú, mientras que Yadea, otra empresa de movilidad eléctrica, abrió en julio de 2023 su filial en el país sudamericano y, desde entonces, ha abierto al menos seis tiendas allí.

Más allá de los negocios, los intercambios se han mantenido de manera activa en otros campos, como la salud pública, la cultura y la educación, para fortalecer aún más la conexión entre los pueblos.

En mayo de 2024, los respectivos gobiernos municipales firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación amistosa y sentaron así las bases para sellar la vinculación como ciudades hermanas.

Wang Wen, director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Chongqing, afirmó que este hermanamiento ayudará a expandir la cooperación en los ámbitos económico, comercial y cultural.

«Chongqing profundizará la colaboración en diversos sectores, tenderá puentes encaminados a estrechar los lazos entre los pueblos e inyectará nuevo impulso a los intercambios subnacionales entre China y Perú, así como a la más amplia comunidad de futuro compartido China-América Latina», dijo la funcionaria.

Confirmado.net – Xinhua