Urgente!

Tensión comercial: Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la CAN
Ecuador activa mecanismos comunitarios dentro de la CAN tras demanda de Colombia
Taquilla china supera los 290 millones de dólares en Fiesta de la Primavera de 2026
Tenis.-Carlos Alcaraz supera un exigente estreno en Doha ante Arthur Rinderknech
February 18, 2026

Colombia demandó a Ecuador ante la CAN por arancel del 30%

  • febrero 18, 2026
  • 0
  • 460
  • 2 Min Read

La Comunidad Andina (CAN) admitió a trámite la solicitud presentada por Colombia contra Ecuador por la imposición de una tasa del 30% a sus importaciones.

El organismo inició un procedimiento de investigación para determinar si la medida aplicada por Ecuador constituye un “gravamen” contrario a la normativa andina.

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, se ofreció a mediar entre los gobiernos de ambos países con el objetivo de evitar que escale la tensión comercial. La disputa llevó a la aplicación de aranceles del 30% y a la suspensión de mecanismos de cooperación energética entre Colombia y Ecuador.

Gutiérrez remitió comunicaciones a los presidentes de ambos países solicitando la postergación de las medidas anunciadas, mientras se desarrolla el proceso de investigación.

El secretario general también se puso a disposición de los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador, para facilitar un “diálogo estrecho” que permita abordar las preocupaciones de ambas naciones.

La Comunidad Andina es el organismo de integración regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Según informó Radio Caracol de Colombia, el Gobierno colombiano expedirá en los próximos días un decreto que impondrá aranceles a más de 20 productos ecuatorianos. El documento solo está pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro.

Con información de Informa Ecuador

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020