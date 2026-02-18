Colombia demandó a Ecuador ante la CAN por arancel del 30%

La Comunidad Andina (CAN) admitió a trámite la solicitud presentada por Colombia contra Ecuador por la imposición de una tasa del 30% a sus importaciones.

El organismo inició un procedimiento de investigación para determinar si la medida aplicada por Ecuador constituye un “gravamen” contrario a la normativa andina.

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, se ofreció a mediar entre los gobiernos de ambos países con el objetivo de evitar que escale la tensión comercial. La disputa llevó a la aplicación de aranceles del 30% y a la suspensión de mecanismos de cooperación energética entre Colombia y Ecuador.

Gutiérrez remitió comunicaciones a los presidentes de ambos países solicitando la postergación de las medidas anunciadas, mientras se desarrolla el proceso de investigación.

El secretario general también se puso a disposición de los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador, para facilitar un “diálogo estrecho” que permita abordar las preocupaciones de ambas naciones.

La Comunidad Andina es el organismo de integración regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Según informó Radio Caracol de Colombia, el Gobierno colombiano expedirá en los próximos días un decreto que impondrá aranceles a más de 20 productos ecuatorianos. El documento solo está pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro.

Con información de Informa Ecuador