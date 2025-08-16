Cohete portador Gran Marcha-10 de China completa con éxito primera prueba de encendido estático  

WENCHANG, Hainan, El cohete portador Gran Marcha-10 de China, vehículo de lanzamiento tripulado de nueva generación del país, combinado con éxito la primera prueba de encendido estático realizada hoy viernes en el Sitio de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia insular sureña de Hainan, anunció la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, por sus siglas en inglés).

El hecho marca un nuevo y significativo hito en el programa de exploración lunar tripulada de China, tras la exitosa prueba de vuelo de escape a altitud cero de la nave tripulada Mengzhou y la prueba integral de aterrizaje y despegue del módulo lunar tripulado Lanyue, según la CMSA.

A las 15:00 horas del viernes, siete motores del producto de prueba de la primera etapa del cohete se encendieron simultáneamente, seguido por el cumplimiento de múltiples procedimientos de prueba programados.

Esta prueba de encendido estático evaluó la capacidad de trabajo simultáneo de los siete motores paralelos de la primera etapa del cohete bajo condiciones de trabajo estándar y elevadas, además de obtener datos completos de la prueba.

La prueba fue todo un éxito, manifestó la CMSA. La escala de empuje en la prueba del viernes alcanzó casi 1.000 toneladas, lo que la convierte en la mayor prueba de este tipo jamás realizada en China.

La serie de cohetes portadores Gran Marcha-10 es desarrollada para las misiones de exploración lunar tripulada de China, que incluye dos configuraciones: el cohete Gran Marcha-10 y el Gran Marcha-10A.

El Gran Marcha-10 es un tipo de cohete de tres etapas con dos propulsores. Tiene un diámetro de 5 metros y una altura máxima de 92,5 metros.

Se encargará de las misiones de lanzamiento de la nave espacial tripulada y el módulo de aterrizaje lunar. Por su parte, el Gran Marcha-10A es un tipo de cohete reutilizable de dos etapas, con un diámetro de 5 metros y una altura máxima de 67 metros.

Su primera etapa puede ser reciclada y reutilizada. Servirá para las misiones de lanzamiento de la nave espacial tripulada Mengzhou y la nave de carga Tianzhou en la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial de China.

El éxito de la prueba de encendido estático ha sentado una importante base técnica para la misión de exploración lunar tripulada, afirmó la CMSA.

La nueva infraestructura de apoyo para el programa de exploración lunar tripulado del país está en construcción en el Sitio de Lanzamiento Espacial de Wenchang, y todo el trabajo está progresando sin problemas, aseguró la CMSA.

Con información de Xinhua