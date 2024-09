Ciclista ecuatoriano Carapaz descarta participación en el Mundial de Zúrich 2024

Quito, El multicampeón ecuatoriano en ciclismo Richard Carapaz anunció este domingo en un comunicado que no participará en el Mundial de Zúrich 2024, debido a que tuvo que viajar a su país a causa de una operación de urgencia de su hija.

“En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia”, dijo Carapaz en un comunicado.

Apuntó que, afortunadamente, la menor salió “bien” de una cirugía, pero requiere de cuidados.

“Ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024”, afirmó el campeón olímpico de Tokio 2020.

“La locomotora del Carchi” (su ciudad natal, al norte de Ecuador), como se le conoce en su país, explicó que representar a su país es una de las responsabilidades más grandes que tiene, pero en la carrera deportiva existen circunstancias que trascienden el deporte y, en su caso, su prioridad es la salud de su familia.

“Me gustaría agradecer a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo por la confianza depositada en mí para el Mundial y desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros. Seguiremos trabajando para dejar el nombre del país en lo más alto”, concluyó su misiva.

Este año Carapaz participó en el Tour de France, donde se coronó como campeón de la montaña, mientras en la Vuelta a España 2024, donde terminó en cuarto lugar y se convirtió en el mejor latinoamericano de la competencia

Sin embargo, no estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a un cambio en los requisitos para ganar el cupo que lo excluyó de la magna cita deportiva mundial.

Con información de Agencia Sputnik