China y Malasia realizarán ejercicio militar conjunto

BEIJING, Las fuerzas armadas de China y Malasia llevarán a cabo un ejercicio conjunto entre mediados y finales de octubre en Malasia y sus aguas adyacentes, según un comunicado publicado hoy miércoles por el Ministerio de Defensa Nacional de China.

China y Malasia realizarán en octubre el ejercicio militar conjunto “Paz y Amistad 2025”, centrado en seguridad marítima y ayuda humanitaria.Foto: Internet

Denominado «Paz y Amistad 2025», el ejercicio se centrará en la asistencia humanitaria y el alivio de desastres, así como en la seguridad marítima, señala el comunicado.

El ejercicio conjunto en condiciones reales involucrará a fuerzas de múltiples servicios de los ejércitos de China y Malasia.

También se ha invitado a otros estados miembros de la ASEAN a enviar observadores, de acuerdo con la misma fuente.

Este será el sexto programa de ejercicio conjunto de la serie «Paz y Amistad», que tiene como objetivo profundizar la cooperación práctica entre los ejércitos de China y los países del Sudeste Asiático y mejorar su capacidad para enfrentar amenazas de seguridad no tradicionales y salvar la paz y la estabilidad de la región.

Confirmado.net – Xinhua