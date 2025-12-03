China y Ecuador celebran 15 años del Instituto Confucio en la USFQ: Embajador SUN Xiangyang destaca el valor del intercambio cultural

Quito, 3 diciembre de 2025.– El embajador de la República Popular China en Ecuador, SUN Xiangyang, participó en la ceremonia por el 15.º aniversario de la fundación del Instituto Confucio de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), donde resaltó el papel de este centro académico como puente cultural, lingüístico y humano entre ambas naciones.

Durante la ceremonia, el embajador expresó su agradecimiento al rector de la USFQ, Dr. Diego Quiroga, por asistir al evento pese a su estado de salud, así como a las autoridades universitarias, docentes y estudiantes. Extendió también su reconocimiento a la Universidad San Francisco de Quito y a la Universidad China del Petróleo de Beijing por su constante apoyo al desarrollo del Instituto.

Embajador de China en Ecuador, SUN Xiangyang

Un puente de idioma, cultura y amistad

SUN Xiangyang destacó que, en sus quince años de existencia, el Instituto Confucio ha desempeñado un rol fundamental en la enseñanza del idioma chino y en la difusión de la cultura milenaria del país asiático.

“El Instituto Confucio ha cumplido su honorable misión de profundizar el entendimiento mutuo entre civilizaciones y de fortalecer los intercambios entre los pueblos”, afirmó.

Recordó que el mandarín, con más de cinco milenios de historia, es una de las lenguas más antiguas y habladas del mundo. Aunque aprenderla no es sencillo, dijo, “dominarla es clave para comprender la China contemporánea”.

Asimismo, explicó la influencia del pensamiento de Confucio, a quien comparó con Sócrates, subrayando la vigencia de valores como la benevolencia, la rectitud, la sabiduría y la integridad en la cultura china actual.

China y Ecuador: un camino común de cooperación y entendimiento

El embajador resaltó que el mundo atraviesa desafíos crecientes, motivo por el cual el presidente Xi Jinping ha presentado la Iniciativa Global de Civilización, que promueve el respeto a la diversidad cultural, la cooperación y los valores compartidos para la humanidad.

En este contexto, destacó el carácter pacífico, diverso y culturalmente rico del Ecuador, asegurando que ambos países comparten la aspiración de construir un mundo más seguro, próspero y armónico.

“El flujo de empresarios, estudiantes, académicos y turistas entre China y Ecuador es hoy más dinámico que nunca”, señaló.

Anunció también que el programa de becas del Gobierno chino para el año académico 2026-2027 ya se encuentra disponible, invitando a estudiantes ecuatorianos a postular y explorar oportunidades de formación superior en China.

Más Institutos Confucio para el país

SUN Xiangyang informó que nuevas instituciones ecuatorianas han mostrado interés en abrir más Institutos Confucio en el país.

Mencionó que tanto la Prefectura de Pichincha, liderada por Paula Pavón, como la Universidad Central del Ecuador, han expresado formalmente su deseo de impulsar nuevos centros educativos inspirados en este modelo.

El embajador elogió la visión de la USFQ al haber sido la primera universidad en Ecuador en albergar un Instituto Confucio y extendió sus felicitaciones por sus quince años de trayectoria.

“Que continúen escribiendo nuevos capítulos en la amistad entre China y Ecuador”, concluyó.