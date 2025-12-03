‘Lamentamos no poder atenderte…es un momento insostenible’: más de 30 prestadores externos suspenden atenciones a afiliados del IESS en Guayaquil

Desde el 1 de diciembre se dejó de recibir a afiliados del IESS en este grupo de prestadores de Guayaquil.

“Lamentamos no poder atenderte. Suspensión de servicios médicos a los afiliados del IESS por falta de pago”. Esta es la frase que se lee en los letreros pegados en el ingreso de dos de los prestadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el sector de Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil.

Las pancartas fueron colocadas , en una acción anunciada días atrás y que también fue notificada a pacientes.

El impacto inmediato en la atención

Los centros médicos lucen vacíos tanto en la zona de espera como en los consultorios. Uno o dos pacientes llegan para recibir atención, pero privada. Este martes, los usuarios que llegaron al Centro de Especialidades Médicas Prosalud acudieron para consultar disponibilidad de citas.

En varios de los centros de la ciudad, por la falta de pago del IESS, se ha reducido el número de especialidades. Por ello, usuarios llegan para consultar de forma privada disponibilidad de citas y de especialistas. En los establecimientos se pasó de 10 o 12 especialidades a tres o cinco.

Los médicos han renunciado o han sido separados por la falta de recursos para cancelar sus honorarios.

Técnicos de un laboratorio, también prestador en el norte de la urbe, comentaron que las largas filas de usuarios que copaban entre las 06:30 y 08:00 no se reflejaron este lunes y martes. Allí solo permanecen dos de los 12 empleados que tenían hasta mitad de año.

Las pocas personas que llegaron este lunes y martes salieron con un sinsabor de este laboratorio y centro de imágenes luego de manifestarles que no se atendía a pacientes derivados del IESS.

“Son pacientes con condiciones complicadas, con neumonías, tuberculosis (TBC), pero no se puede hacer nada porque lo que se haga no se va a reflejar y tampoco se puede hacer porque no hay reactivos”, dijo un técnico.

Una deuda millonaria del IESS

En Guayas al menos 40 prestadores de nivel 2 de salud dejaron de recibir pacientes del IESS desde el 1 de diciembre. De esta cifra, al menos el 80 % está en Guayaquil. La deuda ascendería a $ 1.000 millones, indicó Cristina Freire, vocera de los prestadores externos de salud.

Los prestadores de nivel 2 atienden la parte ambulatoria, especialidades y exámenes. Según Freire, la deuda se arrastra desde el 2023. En algunos casos hay pagos hasta junio de ese año, otros hasta noviembre de 2023.

Si bien hay ciertos pagos registrados en 2024 ha sido un proporcional que no cubre planillas básicas o sueldos de empleados. Además de la falta de pago también aseguran los prestadores que existe una paralización de auditorías que impide validar y cobrar por los servicios prestados.

“Nos piden que nosotros estemos al día en los aportes patronales y en otras obligaciones, pero ellos no están cumpliendo. Es un momento insostenible en el que los especialistas han dejado de venir a laborar de manera paulatina por todo lo que sucede», acotó.

En las unidades médicas también se suman las demandas laborales que interponen trabajadores por falta de pago. Al menos 10 unidades recibieron entre tres y seis demandas en los últimos días por este tema.

Por la situación, han salido al menos 300 personas de los prestadores de Guayas. De no existir algún pago que permita sostener las finanzas de los centros, se prevé la salida de unos 200 más en diciembre, afirmó la vocera.

Las próximas acciones

Para Freire, antes de que culmine el 2025 se debería realizar al menos un pago. Esto debido al cierre del año fiscal. También se solicita, de forma urgente, una reunión con el titular del IESS que recién fue designado.

“Hay una afectación de 500, 1000 y hasta 2000 citas por prestador. Esa sería la afectación en los próximos 15 y máximos 20 días”, comentó.

La próxima semana, adelantó la vocera de los prestadores, se prevén plantones simultáneos tanto en Guayas como en Pichincha.

Este Diario consultó al IESS sobre este tema, por ahora se espera respuesta. (I)

