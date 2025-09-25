China reduce accidentes laborales en el período del XIV Plan Quinquenal 

BEIJING, China ha logrado reducir significativamente los accidentes laborales y mejorar la efectividad de los esfuerzos de alivio de desastres durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), según trascendió una conferencia de prensa celebrada hoy miércoles para abordar las labores de gestión de emergencias en el país.

Las muertes por accidentes laborales en China disminuyeron un 28,4 por ciento en 2024 en comparación con el final del período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020), indicó Wang Xiangxi, ministro de Gestión de Emergencias.

El número de accidentes graves y extremadamente graves cayó a cifras de un dígito por primera vez en 2024, marcando una disminución del 43,8 por ciento respecto al final del período del XIII Plan Quinquenal, añadió Wang.

El ministro destacó que los indicadores clave para el seguimiento de los desastres naturales registraron disminuciones notables durante el período 2021-2024 en comparación con el plan quinquenal anterior.

Los promedios anuales para personas afectadas, fallecidas y desaparecidas y pérdidas económicas directas en relación con el PIB, registraron disminuciones de un 31,3, un 23 y un 34,3 por ciento, respectivamente, durante el período del XIV Plan Quinquenal.

Wang agregó que en el último quinquenio los esfuerzos de China por prevenir accidentes de seguridad en el lugar de trabajo han sido más rigurosos, mientras que su respuesta a emergencias por desastres naturales ha sido más eficiente.

Durante este período, el Gobierno central asignó casi 60.000 millones de yuanes (unos 8.440 millones de dólares) en fondos de bonos del tesoro para mejorar las capacidades de respuesta a desastres naturales y seis centros regionales de rescate de emergencias han sido completados básicamente.

Con información de Xinhua