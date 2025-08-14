China lanzará nuevo tipo de visa para jóvenes profesionales de ciencia y tecnología  

BEIJING, China introducirá una nueva categoría de visa para jóvenes talentos en ciencia y tecnología, de acuerdo con una decisión del Consejo de Estado.

El primer ministro, Li Qiang, emitió un decreto del Consejo de Estado que promulga la decisión de modificar la normativa nacional sobre la administración de entradas y salidas de extranjeros.

Según la decisión, China añadirá una visa K a sus categorías de visas ordinarias, disponible para jóvenes profesionales cualificados en ciencia y tecnología.

Los solicitantes de esta visa deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades chinas pertinentes y presentar la documentación de respaldo.

Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de octubre.

Confirmado.net – Xinhua