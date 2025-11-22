China está dispuesta a explorar potencial de cooperación industrial con Zambia 

LUSAKA, El primer ministro chino, Li Qiang, dijo hoy jueves que China está dispuesta a trabajar con Zambia, tomando como una oportunidad la implementación del trato de arancel cero otorgado por China a Zambia, para ampliar el comercio bilateral y aprovechar el potencial de cooperación en sectores industriales como la minería, los vehículos de nueva energía y la inteligencia artificial.

Li, quien aterrizó el miércoles en Lusaka, la capital de Zambia, para una visita oficial al país africano, hizo estas declaraciones durante las conversaciones mantenidas con el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema.

En primer lugar, Li transmitió a Hichilema los cordiales saludos y mejores deseos del presidente chino, Xi Jinping.

El primer ministro dijo que China y Zambia son buenos hermanos, buenos amigos y buenos socios.

El año pasado, ambos países celebraron el 60° aniversario de sus relaciones diplomáticas, y el presidente Xi se reunió con el presidente Hichilema durante la Cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África, trazando un nuevo plan para la profundización y desarrollo de las relaciones bilaterales, mencionó Li.

El primer ministro dijo que China está dispuesta a trabajar con Zambia para lograr una mayor consolidación de la confianza política mutua, apoyarse mutuamente con firmeza en sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, enriquecer continuamente el contenido de la asociación estratégica integral de cooperación China-Zambia, unir esfuerzos para avanzar en la modernización, y construir una comunidad de futuro compartida China-Zambia aún más estrecha para generar más beneficios a los dos pueblos.

China está dispuesta a fortalecer la cooperación con Zambia en áreas relacionadas con las condiciones de vida de la población, como atención médica, agricultura y desarrollo de recursos humanos, para mejorar la percepción de beneficio de los dos pueblos a partir de la cooperación bilateral, dijo Li.

Los dos países deben aprovechar la oportunidad del Año de Intercambios entre Pueblos China-África 2026 para fortalecer las interacciones amistosas en todos los niveles, profundizar los intercambios y la cooperación en cultura, educación, turismo y otras áreas, y de esta manera consolidar la base social para la cooperación bilateral.

China también está dispuesta a trabajar con Zambia para intensificar la cooperación en los ámbitos judicial, policial y de aplicación de la ley, entre otros, con el fin de proporcionar una mayor garantía de seguridad para la cooperación bilateral, afirmó Li.

La revitalización del Ferrocarril Tanzania-Zambia es una aspiración compartida de los pueblos de China, Tanzania y Zambia, indicó, y agregó que el proyecto es un hito del desarrollo de alta calidad de la cooperación de la Franja y la Ruta.

Los tres países deben fortalecer la coordinación de políticas,»Impulsar el desarrollo integral continuo y promover un mejor desarrollo para los países y regiones a lo largo de la vía férrea», dijo Li.

En la actualidad, el unilateralismo y el proteccionismo están en aumento, representando graves desafíos para el sistema internacional y para la economía global, señaló Li, y pidió a China y Zambia que refuercen la coordinación y la cooperación multilaterales y trabajen con la amplia gama de países del Sur Global para salvarguardar el orden comercial internacional, defender la equidad y la justicia y proteger sus beneficios comunes.

Confirmado.net – Xinhua