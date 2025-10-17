China construye 60 terminales de contenedores automatizadas y lidera la construcción de puertos inteligentes a nivel mundial

SHANGHAI, China ha construido 60 terminales de contenedores automatizadas y sigue liderando el mundo en la construcción de puertos inteligentes, según se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada hoy viernes para informar sobre el próximo Foro North Bund 2025.

Además del desarrollo a gran escala de dichas terminales, también se está acelerando la construcción de vías navegables inteligentes.

La carta electrónica nacional de vías chinas habitadas para la navegación cubre más de 10.000 kilómetros.

En los primeros ocho meses de este año, el volumen de mercancías transportadas por estas vías en el país alcanzó los 6.560 millones de toneladas, lo que supone un incremento interanual del 3,8 por ciento.

El tráfico de carga portuaria alcanzó los 12.000 millones de toneladas en este período, un aumento del 4,4 por ciento interanual, mientras que el tráfico de contenedores sumó aproximadamente 230 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU, por sus siglas en inglés), un incremento del 6,3 por ciento interanual, reveló durante la conferencia de prensa Gao Haiyun, funcionaria de la Oficina de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte.

El Foro North Bund 2025, la quinta edición del evento, que es organizada conjuntamente por el Ministerio de Transporte y el Gobierno Popular Municipal de Shanghai, se llevará a cabo en esta metrópoli oriental china del 19 al 21 de octubre.

Se espera que durante el foro de este año se muestren los más recientes logros de la industria, que abarcan el transporte acuático ecológico, la distribución de la red del transporte acuático, los estándares técnicos, la innovación en servicios y la cooperación internacional.

