October 17, 2025

Vías cerradas por el paro nacional este viernes, 17 de octubre 

  octubre 17, 2025
Pese a que una parte de la dirigencia de comuneros anunció un acuerdo para el cese del paro, hay bases que se mantienen con la medida.

Algunas vías de Imbabura, en la Sierra norte, aún siguen bloquedas este viernes 17 de octubre.

La carretera E-35 que conecta Tabacundo, provincia de Pichincha con Otavalo, provincia de Imbabura, continúa cerrada. Foto: Alfredo Cárdenas

También hay bloqueos en tramos viales de Pichincha y Loja, según reporta el Ecu911. 

Las vías cerradas hasta las 07:00 de este viernes son:

Imbabura

-Cotacachi – Apuela – García Moreno, cerrada a la altura de Cuicocha por manifestantes.

– Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaquí.

– Otavalo – Cotacachi, cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E35 a la altura de Ilumán, Pinsaquí, Partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche.

-Otavalo – González Suárez, vía cerrada en el sector de González Suárez, San Rafael, Espejo y La Magdalena.

-Otavalo – Selva Alegre, cerrada al ingreso a la vía Quiroga – Selva Alegre y a la altura de San Eloy.

-San Roque – Otavalo, cerrada por manifestaciones a la altura de El Salado y el semáforo de San Roque.

-Zuleta – Rumipamba (vía Ibarra–Olmedo/Cayambe), vía cerrada por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco (La Esperanza) y puente de Rumipamba.

Loja

-Loja – San Lucas, cerrada por presencia de manifestantes en la vía a Píchig.

Pichincha

-Guayllabamba – Calderón, cerrada con resguardo policial

-E28 Tabacundo – Cajas, cerrada por manifestaciones, Cajas jurídica – Virgen.

-E35 Cayambe – Cajas, cerrada por manifestaciones / San José de Ayora – La Florencia – Santa María de Milán – San Isidro del Cajas.

Confirmado.net – El Universo

