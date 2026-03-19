China califica de «inaceptables» asesinatos de líderes iraníes y ataques contra objetivos civiles 

BEIJING, Los asesinatos de líderes iraníes y los ataques contra objetivos civiles son inaceptables, declaró hoy jueves Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El vocero hizo estas declaraciones tras ser consultado al respecto en una rueda de prensa diaria, y agregó que China siempre se opone al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

El martes se conocieron informes en el sentido de que Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, había sido asesinado en un ataque israelí.

Respondiendo a la declaración de la parte israelí de que sus tropas han sido autorizadas a atacar y matar a cualquier funcionario iraní sin necesidad de aprobación, Lin dijo que China está conmocionada por tales comentarios.

El portavoz agregó que, a medida que la guerra continúa en Oriente Medio y la situación tensa que se vive allí sigue escalando y desbordándose, la comunidad internacional está pidiendo ampliamente un alto el fuego temprano y el fin de las hostilidades.

China insta a las partes del conflicto a detener inmediatamente las operaciones militares y evitar sumergir la situación regional en un estado fuera de control, dijo Lin.

Confirmado.net – Xinhua