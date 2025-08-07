ChatGPT está cada vez más cerca de reemplazarte en el trabajo tras esta última actualización 

OpenAI presentó este jueves el GPT-5, modelo considerado por la ‘startup’ como un «paso decisivo» hacia el perfeccionamiento de la IA en general.

OpenAI presentó este jueves el GPT-5, la última actualización de su popular ‘chatbot’ de inteligencia artificial ChatGPT, considerada por la ‘startup’ como un «paso decisivo» hacia el perfeccionamiento de la IA en general.

El nuevo modelo, con mayor capacidad de procesamiento y razonamiento, representa una gran mejora con respecto a sus versiones anteriores en áreas como la codificación de ‘software’, lo que ahora permitirá crear sitios web y aplicaciones más fácilmente, señala la compañía. La actualización estará disponible para todos los usuarios, aunque con limitaciones para aquellos que usen la versión gratuita.

Además, se mejoró su escritura creativa, la percepción visual y la precisión o comprensión en las consultas relacionadas con la salud, entre otros aspectos. Otra de las novedades es el cambio del trato que da el ‘chatbot’ al usuario. Ahora será menos adulador, luego de que la firma admitiera este año que la herramienta se había vuelto demasiado complaciente y podía así generar a los clientes desconfianza o hacerlos sentir incómodos.

Personalidades múltiples

Con la nueva actualización se podrá escoger el tipo de personalidad con el que se quiere hablar: «Cínico», «Robot», «Escuchador» y «Nerd». Los creadores detallaron que de esa manera se lograron avances significativos en la reducción de ‘alucinaciones’ y mejoras en el seguimiento de instrucciones.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, calificó el modelo como un «paso significativo» para alcanzar el estado teórico de la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés), concepto que la ‘startup’ define como un sistema altamente autónomo que supera a los humanos en el trabajo económicamente más valioso. No obstante, admitió que aún le queda mucho por delante, como la capacidad para «aprender continuamente» .

