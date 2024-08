Biden “no confía en absoluto” en una transición pacífica del poder tras las elecciones

El presidente estadounidense arremetió contra Donald Trump, recordando que el candidato republicano advirtió de “un baño de sangre” si no ganaba él los comicios.

Joe Biden ha expresado este miércoles que tiene serias dudas acerca de la posibilidad de que el poder sea transferido de manera pacífica en enero de 2025, después de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país el 5 de noviembre.

El mandatario estadounidense arremetió contra el candidato republicano. “Si Trump gana, no, no tengo confianza en absoluto. Quiero decir, si Trump pierde, no tengo confianza en absoluto“, dijo durante una entrevista con CBS News.

“Él dice lo que piensa. No lo tomamos en serio. Él habla en serio. Todo eso de que ‘si perdemos habrá un baño de sangre, habrá sido una elección robada'”, dijo Biden, en referencia a la advertencia que hizo Trump en un mitin en Dayton (Ohio) en marzo.

“No puedes amar a tu país solo cuando ganas“, aseveró el presidente.

¿Qué dijo Trump?

En el discurso que pronunció en Dayton el 16 de marzo, Trump auguró un “baño de sangre” si pierde las elecciones en noviembre. “Si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo. Será un baño de sangre para el país“, exclamó.

Advirtió también que, si no resulta elegido, la democracia estadounidense habrá llegado a su fin. “Si no ganamos estas elecciones, no creo que haya otras elecciones en este país”, sostuvo.

Con información de Agencia RT