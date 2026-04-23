Los vehículos de nueva energía representan un nuevo panorama de cooperación entre China y España

HEFEI, En la actualidad, los vehículos de nueva energía (NEV, siglas en inglés) se han convertido en uno de los puentes más importantes para reforzar la cooperación en materia de innovación tecnológica e industrial entre China y España.

Lei Jun, fundador y presidente del Grupo Xiaomi, publicó recientemente en las redes sociales un breve vídeo sobre la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las instalaciones del Grupo Xiaomi.

El vídeo no tardó en cosechar elogios y generar un gran debate entre los internautas tanto chinos como extranjeros, lo que ha despertado las expectativas de una mayor cooperación e intercambio entre China y España, así como entre China y Europa, en el ámbito de los NEV.

El 13 de abril, Sánchez y su delegación visitaron el Parque Tecnológico de Xiaomi, en Beijing, donde se informó detalladamente sobre los nuevos productos de la empresa y su actuación de mercado en sectores como la automoción y la telefonía móvil, así como sobre la implantación y el desarrollo de los productos de Xiaomi en el mercado europeo.

En los últimos años, Sánchez ha mantenido un amplio contacto con la industria china de los vehículos eléctricos, se ha reunido en repetidas ocasiones con responsables de diversas empresas chinas del sector en Beijing, Shanghai y otras ciudades, y ha mantenido conversaciones con la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.

Asimismo, el presidente español ha manifestado en público en varias ocasiones que China y Europa deben reforzar su cooperación en la fabricación y la expansión del mercado de los NEV, y ha hecho un llamamiento para que no se produzca una guerra comercial entre Europa y China.

El 8 de abril, el fabricante chino de automóviles Chery Automobile inauguró oficialmente su centro de operaciones europeo en Barcelona, ​​España, y puso en marcha simultáneamente el instituto de investigación y desarrollo de Chery en España.

Se trata del primer centro de operaciones de regional en el extranjero de la compañía, que asumirá las funciones de plataforma integral para las operaciones de Chery en Europa, integrando áreas como operaciones, cumplimiento normativo, coordinación de la cadena de suministro, finanzas y asuntos públicos.

Supone un hito importante en la estrategia de globalización de Chery. Por su parte, el instituto de investigación y desarrollo se centrará en ámbitos como la electrificación, la movilidad inteligente y la sostenibilidad, impulsando de forma continua la investigación y el desarrollo de tecnologías diversas, y alineándose con los estándares europeos en materia de protección de datos, responsabilidad medioambiental y sistemas de cumplimiento normativo.

«Hemos establecido nuestro centro de operaciones europeo en Barcelona con el objetivo de convertirlo en el eje operativo clave de Chery en Europa, con la intención de crear un sistema que comprenda mejor el mercado europeo y le preste un mejor servicio»,declaró Yin Tongyue, presidente de Chery, durante la ceremonia de inauguración.

En los últimos años, la colaboración entre Chery y España no ha dejado de intensificarse.

En 2024, Chery Automobile y la empresa española Ebro-EV Motors crearon una empresa conjunta en la Zona Franca de Barcelona; En 2025, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, visitó la sede de Chery en la ciudad de Wuhu, en la provincia de Anhui; y la firma española AMES Powder Metal (Wuhu), que llegó a China en 2015, suministra a los fabricantes de vehículos locales componentes como retrovisores, asientos y techos solares.

Al mismo tiempo, la cooperación entre China y España en la cadena de suministro de los NEV sigue profundizándose, y en 2026 se pondrán en marcha en España más proyectos relacionados con esta cadena de suministro.

La empresa china AESC, perteneciente al grupo chino Envision Group, colocó en 2024 la primera piedra de una superfábrica de baterías en Extremadura, en el oeste de España, que se dedicará al desarrollo y la fabricación de la última generación de baterías de fosfato de hierro y litio, y se prevé que entre en funcionamiento en 2026; En noviembre de 2025, la empresa china CATL y el fabricante multinacional de automóviles Stellantis iniciaron las obras de una planta de baterías de fosfato de hierro y litio de capital mixto en Aragón, en el noreste de España, para convertirse en una de las mayores inversiones chinas en España con una inversión total de 4.100 millones de euros, y comenzar a producir a finales de 2026 utilizando exclusivamente energías renovables.

China y España, calculando en la profunda colaboración en materia de NEV y en toda la cadena de valor, siguen consolidando los lazos económicos y comerciales bilaterales de carácter práctico.

Aletala empresa china CATL y el fabricante multinacional de automóviles Stellantis iniciaron las obras de una planta de baterías de fosfato de hierro y litio de capital mixto en Aragón, en el noreste de España, para convertirse en una de las mayores inversiones chinas en España con una inversión total de 4.100 millones de euros, y comenzar a producir a finales de 2026 utilizando exclusivamente energías renovables.

China y España, calculando en la profunda colaboración en materia de NEV y en toda la cadena de valor, siguen consolidando los lazos económicos y comerciales bilaterales de carácter práctico.

Aletala empresa china CATL y el fabricante multinacional de automóviles Stellantis iniciaron las obras de una planta de baterías de fosfato de hierro y litio de capital mixto en Aragón, en el noreste de España, para convertirse en una de las mayores inversiones chinas en España con una inversión total de 4.100 millones de euros, y comenzar a producir a finales de 2026 utilizando exclusivamente energías renovables.

China y España, calculando en la profunda colaboración en materia de NEV y en toda la cadena de valor, siguen consolidando los lazos económicos y comerciales bilaterales de carácter práctico.

Con información de Xinhua