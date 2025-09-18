Alza del diésel incrementará el pasaje urbano entre 5 y 10 centavos si compensación no es permanente, advierten municipios 

AME hace cálculo y asegura que municipios no están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones del Gobierno.

El nuevo precio del galón del diésel de $ 2,80 representará -una vez que concluyan las compensaciones ofrecidas por el Gobierno- un sobrecosto de unos $ 570 mensuales por bus urbano, según cálculos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que prevé que “esta presión financiera se trasladará directamente a la ciudadanía en forma de incrementos de entre 5 y 10 centavos en el valor del pasaje”.

Los transportistas de pasajeros recibirán una compensación de entre $ 400 y $ 1.000 mensuales para no subir el pasaje tras la eliminación del subsidio al diésel. Foto: José Beltrán

El gremio de municipios llega a esa estimación tomando en cuenta que un bus urbano recorre 150 kilómetros diarios con un rendimiento de 7,9 km por galón y un consumo aproximado de 19 galones al día, y que el precio era de $ 1,797 y desde el sábado subió en un 35,8 %.

Los pasajes no se han incrementado y esta es la premisa del Gobierno con las compensaciones. Algunos transportistas sí han elevado los precios, pero solo los que ofrecen el traslado de pasajeros en furgonetas y son casos puntuales. Por ejemplo, los boletos de Guayaquil a Machala o Cuenca pasaron de $ 10 y $ 12 a $ 12, $ 13 y hasta $ 14. El alza desde el domingo 14 de septiembre es de $ 1 y hasta $ 1,50.

En general la transportación mantiene los precios.

No obstante, la AME hace referencia que las compensaciones son temporales y rechaza que desde el Gobierno se indique que los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán decidir si aumentan las tarifas de transporte o asumen los sobrecostos tras el retiro del subsidio al diésel.

“Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los municipios tienen la facultad de planificar y regular el transporte intracantonal y aprobar las tarifas, pero en ningún caso están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones del Gobierno nacional”, sostuvo en un comunicado emitido la noche del martes pasado.

La AME exigió al Ejecutivo que se establezca un cronograma oportuno de asignaciones y la creación de un mecanismo permanente de compensación que garantice la sostenibilidad de los servicios municipales.

La eliminación del subsidio al diésel, que representa cerca de $ 1.100 millones al año, “puede ayudar al Estado a equilibrar las finanzas, pero si no se establecen mecanismos permanentes de compensación, la consecuencia será un incremento inmediato en el costo del transporte, de los alimentos y de la canasta básica”, dicta el pronunciamiento. (I)

