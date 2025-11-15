Urgente!

Alcaraz recibe el trofeo como número 1 del 2025: «Es algo para lo que estoy trabajando muy duro»
Alcaraz recibe el trofeo como número 1 del 2025: «Es algo para lo que estoy trabajando muy duro»

El tenista español Carlos Alcaraz recibió el trofeo que le acredita como mejor jugador del año 2025, un logro por el que se mostró «muy contento y orgulloso», recalcando también que trabaja «muy duro todos los días» para conseguirlo, y agradeciendo también a los aficionados de todo el planeta, que le transmiten mucho «cariño».

«Es un placer para mí ser el número 1. Es algo para lo que estoy trabajando muy duro con mi equipo todos los días. Es un viaje que no haces solo, lo haces con todo el equipo y la familia. Estoy muy contento y orgulloso de compartir este momento con ellos», declaró Carlos Alcaraz sobre la pista del Inalpi Arena de Turín (Italia), donde se están disputando esta semana las Finales ATP.

El murciano puso de relieve la importancia de volver a conseguir este premio, que ya ganó también en el año 2022, teniendo «el mismo equipo», con algunos miembros nuevos de los que también está «muy orgulloso». «No puedo agradecer lo suficiente el apoyo que he recibido, estoy muy agradecido», confesó, refiriéndose también a los aficionados que le apoyan durante todo el año, en diferentes países.

«Viajar desde enero hasta noviembre, con la gran energía y atmósfera que tengo en los torneos, y el cariño que me transmiten, me permiten seguir levantando trofeos. Quiero dar las gracias a la gente que viene a los torneos y este trofeo es para ellos, no solo para mí y para mi equipo», finalizó Alcaraz.

