A un mes de la convención de la Revolución Ciudadana, hay dos precandidaturas en debate por ahora: Felipe Vega y Luisa González

Luisa González ratificó a EL UNIVERSO que no irá a la reelección de la presidencia de la RC.

A un mes del cambio de su dirigencia, en las bases de la Revolución Ciudadana (RC) no hay un consenso sobre la figura que podría presidir el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. El correísmo realizará su convención nacional entre el 10 y el 11 de enero de 2026 en Manta, donde renovará a sus autoridades.

Actualmente, los militantes se debaten entre dos nombres: Felipe Vega de la Cuadra, el único candidato en pie, y Luisa González, actual presidenta de la RC, aunque ella ha ratificado que no buscará la reelección.

Felipe Vega de la Cuadra sostuvo que es importante la elección en esta organización pues el actual momento que vive la Revolución Ciudadana demanda cambios importantes en el régimen interno, sobre todo —dijo— “si es un movimiento que tiene cuatro millones y medio de votantes y sesenta mil adherentes permanentes”.

“Creo que se vuelve imprescindible que todas las bases leales, constantes que se han mantenido a lo largo de los últimos ocho años puedan tener una vida orgánica lo suficientemente clara y conectada para enfrentar los retos del futuro inmediato”, destacó el político y diplomático cuencano.

En declaraciones con EL UNIVERSO, Vega comentó que ha mantenido conversaciones con cuatro o cinco provincias, con colectivos de base de la RC, y la percepción del apoyo hacia su candidatura es masivo.

“Es una candidatura que nace de las bases de la Revolución Ciudadana en mi provincia (Azuay), que va cobrando vuelo y fuerza por el enfoque que tiene de participación, de superación de las pequeñas dificultades que se generan entre las dirigencias y que no son las determinantes en la visión política de las expectativas de esa enorme masa de adherentes que tiene la RC”, resaltó.

Asimismo, Felipe Vega de la Cuadra recordó que Luisa González ha sido clara en afirmar que no pretende continuar como presidenta de la Revolución Ciudadana, pero anticipó que, en caso de que la excandidata presidencial se postule como candidata para las elecciones de enero, él desistirá de su aspiración, ya que considera que debe haber una sola candidatura para la convención nacional.

“Yo le tengo admiración, respeto y muchísima lealtad a Luisa como a los compañeros que dirigen la Revolución Ciudadana, como Rafael Correa. Si se concreta su postulación, yo tendría que pensar mucho en la mía, porque estoy convencido de que debe haber una sola lista con una candidatura única que consolide el movimiento. Más bien, lo de Luisa son intenciones de algunos militantes que tienen sus preferencias, porque esto es democrático al final de cuentas, pero habría que saber si Luisa quiere repetir la presidencia. En ese caso, el escenario cambiaría mucho e iríamos con una lista única”, dijo.

El llamado a Luisa González para que busque la reelección nació de asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. El pasado 28 de noviembre, Christian Hernández, representante de Pichincha, le pidió a la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana que revise su decisión de dejar la dirigencia de la agrupación.

“En tu gestión hemos sentido la cercanía directa de la presidencia del movimiento en territorio, se dio paso al registro de los colectivos sociales dentro de la organización, ha sido un éxito la afiliación masiva de adherentes, emprendiste el proceso de carnetización para el registro de nuestros militantes y creaste la aplicación APP RC5, que ha permitido la comunicación directa entre la militancia de la RC y sus autoridades internas”, dijo el legislador.

A este pedido se sumó Guido Andrés Mendoza, de Manabí, quien declaró públicamente su respaldo y pedido para la reelección de Luisa González, “convencido de que su experiencia, capacidad, sensibilidad y firmeza son las características que el Ecuador necesita para recuperar la esperanza y avanzar hacia un país más justo”.

Este Diario conoció que al apoyo de los legisladores se suman otros integrantes de la bancada correísta, como Ana María Raffo, Jaime Estrada, Ronald González, Juan Andrés Gonzalez, Nanki Sant, entre otros.

Aunque algunos prefieren no adelantar criterio. Juan Andrés Gonzalez, coordinador encargado de la bancada de la Revolución Ciudadana, respondió que aún se encuentran definiendo detalles de la convención de enero y aclaró que no quisiera manifestarse en este punto, pues cree que no es el momento adecuado; sin embargo, dijo que existen nombres y están en su derecho para postular a tan alto cargo.

Por su parte, Luisa González ratificó a EL UNIVERSO que ha recibido múltiples llamadas y mensajes de apoyo y pedido de reelección. No obstante, aclaró: “Pese al inmenso cariño y gratitud, yo me mantengo en mi posición de no ir a la reelección de la presidencia de la RC5″.

En medio de estos llamados para que González vaya por la reelección, hay facciones lideradas por algunas figuras importantes del correísmo que son autoridades locales desde donde podría surgir otra candidatura para presidir la RC.

Marcela Aguiñaga y Juan Cristóbal Lloret, prefectos de las provincias de Guayas y del Azuay, en su orden, han cuestionado la gestión de González: este último dijo, incluso, que ella ya cumplió su ciclo.

También en redes se hablaba de una candidatura de la expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, quien está asilada en México. Pero ella lo negó.

La RC irá a su convención, asimismo, en medio de conflictos internos que involucran al expresidente Rafael Correa con otras figuras, como Marcela Aguiñaga, con quien ha roto relaciones, además de Aquiles Alvarez y Pabel Muñoz, autoridades con las cuales se han generado roces en redes sociales. (I)

Confirmado.net – El universo