A un mes de la convención de la Revolución Ciudadana, hay dos precandidaturas en debate por ahora: Felipe Vega y Luisa González
China se opone a la injerencia de fuerzas externas en aviones internos de Venezuela bajo cualquier pretexto
Lula y Trump dispuestos a cooperar contra el crimen organizado
December 4, 2025
December 4, 2025

China se opone a la injerencia de fuerzas externas en aviones internos de Venezuela bajo cualquier pretexto

  • diciembre 3, 2025
BEIJING, China se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto y pide a todas las partes evitar una mayor escalada de la situación, manifestó hoy miércoles Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El 29 de noviembre, Estados Unidos afirmó que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse cerrado «en su totalidad».

El Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que se oponía firmemente a estas declaraciones de Estados Unidos, argumentando que violan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Numerosos países de América Latina y el Caribe han expresado su oposición a las declaraciones estadounidenses.

En respuesta, Lin declaró en una rueda de prensa regular que China se opone a cualquier acto que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países.

Igualmente, el portavoz instó a todas las partes a defender conjuntamente el estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Confirmado.net – Xinhua

