45 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria

El fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo, gas y otros generan el riesgo de elevar el total «de personas que padecen hambre a más de 360 ​​millones», advirtió el FMI.

El conflicto en Medio Oriente podría sumir a unas 45 millones de personas en inseguridad alimentaria, con la posibilidad de que el problema se agrave aún más, alertó la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, este jueves (04.09.2026).

En su tradicional discurso de apertura previo a las reuniones de primavera, que comienzan el martes, la jefa del FMI afirmó que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembro de «entre 20.000 y 50.000 millones de dólares», dependiendo de si el alto al fuego se mantiene.

El fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo , gas natural y fertilizantes generan el riesgo de elevar el total «de personas que padecen hambre a más de 360 ​​millones», advirtió.

«No habrá un retorno claro y nítido» a la situación previa a la guerra

«Contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque», aseguró Georgieva. Sin embargo, «incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido» a la situación previa al estallido de las hostilidades, explicó.

El FMI debe publicar el martes una versión actualizada de su informe sobre la situación de la economía mundial, que debería tener en cuenta los efectos del conflicto.

Pero debido a la incertidumbre, «incluirá una serie de escenarios que van desde una normalización relativamente rápida» de la situación geopolítica, hasta uno en que «los precios del petróleo y del gas se mantienen elevados durante mucho más tiempo y se consolidan las consecuencias».

Confirmado.net – DW