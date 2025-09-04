Xi se reúne con presidente cubano 

BEIJING, El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy jueves en Beijing con Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente cubano.

Díaz-Canel se encuentra en China para asistir a las actividades de conmemoración del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Dado que este año se cumple el 65º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas chino-cubanas, ambas partes deben aprovechar esta oportunidad para elevar los lazos bilaterales a un nivel más alto y traer más beneficios a los dos pueblos, dijo Xi.

Ambos países han de adherirse a una sincera asistencia mutua y promover sistemáticamente la cooperación para el desarrollo, destacó Xi y agregó que China está en lista para continuar brindando ayuda y apoyo a Cuba dentro de su alcance.

Asimismo, instó a ambas partes a implementar la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global de manera efectiva, y trabajar conjuntamente por la debida construcción de la Organización Internacional para la Mediación, haciendo mayores contribuciones a la paz y el desarrollo mundial.

China continuará apoyando resueltamente la justa lucha cubana contra la interferencia y el bloqueo, afirmó el presidente chino.

Las estrechas relaciones y la amistad entre ambos partidos y países son indestructibles, sostuvo Díaz-Canel. I

gualmente, enfatizó que Cuba espera fortalecer aún más la cooperación integral y la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta, y está lista para proporcionar un entorno empresarial más favorable para las empresas chinas.

Las dos partes emitieron una declaración conjunta sobre la aceleración en la construcción de la comunidad de futuro compartida China-Cuba y firmaron múltiples documentos de cooperación bilateral.

Con información de Xinhua