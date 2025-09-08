Xi insta a los países del BRICS a defender en conjunto multilateralismo y sistema multilateral de comercio

BEIJING, El presidente de China, Xi Jinping, instó a los países de los BRICS a defender en conjunto el multilateralismo y el sistema multilateral de comercio, durante su participación en una cumbre virtual de los BRICS hoy lunes en Beijing.
«En esta coyuntura crítica, los países del BRICS, encontrándonos en la vanguardia del Sur Global, debemos actuar con apego al Espíritu del BRICS de la apertura, la inclusión y la cooperación de ganancias compartidas, defender juntos el multilateralismo y el sistema multilateral del comercio, promover la cooperación del BRICS ampliado y construir de la mano la comunidad de futuro compartido de la humanidad», indicó Xi.
Xi exhortó a los países del BRICS a defender el multilateralismo para así preservar la equidad y la justicia internacionales. Indicó que los países del BRICS deben defender la apertura y la cooperación de ganancia compartida en aras de salvar el orden económico y comercial internacional.
Los países del BRICS deben defender la solidaridad y la cooperación para promover la sinergia con el fin de lograr el desarrollo común, agregó Xi.
Con información de Xinhua