Xi insta a los países del BRICS a defender en conjunto multilateralismo y sistema multilateral de comercio

BEIJING, El presidente de China, Xi Jinping, instó a los países de los BRICS a defender en conjunto el multilateralismo y el sistema multilateral de comercio, durante su participación en una cumbre virtual de los BRICS hoy lunes en Beijing.

Durante una cumbre virtual del BRICS, el presidente chino Xi Jinping instó a los países miembros a fortalecer el multilateralismo, promover la cooperación inclusiva y preservar el sistema multilateral de comercio para lograr un desarrollo global equitativo.Foto: Internet

«En esta coyuntura crítica, los países del BRICS, encontrándonos en la vanguardia del Sur Global, debemos actuar con apego al Espíritu del BRICS de la apertura, la inclusión y la cooperación de ganancias compartidas, defender juntos el multilateralismo y el sistema multilateral del comercio, promover la cooperación del BRICS ampliado y construir de la mano la comunidad de futuro compartido de la humanidad», indicó Xi.

Xi exhortó a los países del BRICS a defender el multilateralismo para así preservar la equidad y la justicia internacionales. Indicó que los países del BRICS deben defender la apertura y la cooperación de ganancia compartida en aras de salvar el orden económico y comercial internacional.

Los países del BRICS deben defender la solidaridad y la cooperación para promover la sinergia con el fin de lograr el desarrollo común, agregó Xi.

Con información de Xinhua