Urgente!

Beijing construirá al menos 20 fábricas 5G para 2027 
«Visita sin precedentes»: Putin pasará cuatro días en China 
«Entrenador suicida»: Demandan a ChatGPT por ayudar a un adolescente a quitarse la vida
Así será el horario del Pico y Placa en Quito para este miércoles, 27 de agosto de 2025
August 27, 2025

«Visita sin precedentes»: Putin pasará cuatro días en China 

  • agosto 27, 2025
  • 0
  • 191
  • 2 Min Read

La última visita del líder ruso al gigante asiático fue en mayo del año pasado.

Se están llevando a cabo los preparativos para el viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China, donde estará cuatro días, confirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Putin realizará una visita completamente sin precedentes a China, cuyos preparativos están actualmente en marcha», anunció el vocero.

La última visita de Putin a China fue en mayo del año pasado y duró dos días. A su vez, el presidente chino viajó a Rusia en mayo de este año para participar en los eventos conmemorativos del 80.º aniversario de la victoria de la URSS en la Gran Guerra Patria.

Este lunes, el presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, viajó a China para reunirse con el líder del gigante asiático. Durante su reunión, Xi aseveró que las relaciones bilaterales son las «más estables, maduras y estratégicamente significativas» en comparación con las relaciones entre grandes potencias en el «cambiante» mundo actual. 

De acuerdo con el análisis de NetEase, la visita de Volodin pretendía transmitir a Pekín que el desarrollo de las relaciones entre Rusia y China es «una decisión estratégica» y no una medida temporal.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024