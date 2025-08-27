«Visita sin precedentes»: Putin pasará cuatro días en China 

La última visita del líder ruso al gigante asiático fue en mayo del año pasado.

Se están llevando a cabo los preparativos para el viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a China, donde estará cuatro días, confirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Putin realizará una visita completamente sin precedentes a China, cuyos preparativos están actualmente en marcha», anunció el vocero.

La última visita de Putin a China fue en mayo del año pasado y duró dos días. A su vez, el presidente chino viajó a Rusia en mayo de este año para participar en los eventos conmemorativos del 80.º aniversario de la victoria de la URSS en la Gran Guerra Patria.

Este lunes, el presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, viajó a China para reunirse con el líder del gigante asiático. Durante su reunión, Xi aseveró que las relaciones bilaterales son las «más estables, maduras y estratégicamente significativas» en comparación con las relaciones entre grandes potencias en el «cambiante» mundo actual.

De acuerdo con el análisis de NetEase, la visita de Volodin pretendía transmitir a Pekín que el desarrollo de las relaciones entre Rusia y China es «una decisión estratégica» y no una medida temporal.

Confirmado.net – RT