August 27, 2025

Beijing construirá al menos 20 fábricas 5G para 2027 

BEIJING, Beijing dio a conocer un plan para acelerar la integración de 5G e internet industrial, con el objetivo de construir al menos 20 fábricas 5G para 2027.

De acuerdo con el plan de implementación de desarrollo de innovación de Internet industrial 5G+ de Beijing (2025-2027), publicado conjuntamente por la Oficina Municipal de Economía y Tecnología Informática de Beijing y la Administración de Comunicaciones de Beijing, la ciudad también establecerá no menos de 50 redes específicas de industria 5G y cultivará un número igual de proveedores de soluciones de aplicaciones 5G integrales y específicas de la industria.

Se dará prioridad a la optimización de la cobertura de la red 5G en zonas clave de fabricación y áreas densas en empresas, con despliegues de redes privadas industriales 5G y 5G-Advanced (5G-A).

Las empresas líderes en sectores como la electrónica, los automóviles, los equipos y los productos biofarmacéuticos impulsarán la construcción de fábricas 5G, indicó la oficina de economía y tecnología informática.

Beijing también promoverá la innovación tecnológica mediante la validación de aplicaciones 5G en campos que incluyen la fabricación industrial, los vehículos conectados y la atención médica.

La ciudad planea avanzar en la investigación y el despliegue preliminar de 6G en entornos industriales.

Confirmado.net – Xinhua

