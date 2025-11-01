Venezuela agradece a Rusia su «inquebrantable apoyo» en defensa de la soberanía

Venezuela agradeció a Rusia por su «inquebrantable apoyo» en la defensa de la soberanía nacional tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe.

«En nombre del presidente Nicolás Maduro expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de Rusia por su inquebrantable apoyo en la defensa de nuestra soberanía», expresó el canciller Yván Gil a través de Telegram.

El funcionario aseguró que Caracas y Moscú se consolidan como aliados estratégicos, y señaló que ambos países están listos para fortalecer la cooperación en áreas clave de desarrollo y progreso mutuo.

El jueves, Rusia señaló que mantiene contacto con las autoridades de Venezuela y está preparada para responder adecuadamente a sus solicitudes teniendo en cuenta las amenazas existentes.

De igual manera, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, indicó que su país apoya al liderazgo de Venezuela en la defensa de la soberanía nacional.

Venezuela anunció el domingo la detención de presuntos mercenarios vinculados con la CIA que, según el Gobierno, tenían información sobre un plan de ataque de «bandera falsa» desde Trinidad y Tobago, durante los ejercicios militares de EEUU y ese país frente a las costas venezolanas.

EEUU lleva a cabo una campaña militar en la región, alegando que combate el tráfico de drogas y desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela.

El movimiento se produjo en medio de las crecientes tensiones entre ambos países, después que la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar una organización narco llamada cartel de los Soles.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una «amenaza» de EEUU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

Con información de AGENCIA SPUTNIK