Ecuador fortaleció su presencia en Asia durante la China Fisheries & Seafood Expo 2025 

Del 29 al 31 de octubre de 2025, el camarón ecuatoriano reafirmó su liderazgo mundial en la China Fisheries & Seafood Expo 2025, celebrada en el Hongdao International Convention & Exhibition Center, en Qingdao, China.

El pabellón “Ecuador First Class Shrimp”, organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), reunió a las principales empresas exportadoras del país en un espacio de 453 m², consolidando la posición del Ecuador en su principal mercado de exportación y fortaleciendo los lazos comerciales con los socios estratégicos del continente asiático.

Durante la feria, las empresas Aquagold, Cofimar, Corporación Lanec, Crimasa, Empacreci, Expalsa, Exportquilsa, Expotuna, Frigolandia, Limbomar, Nirsa, Omarsa, Procamaronex, Proexpo, Promarisco, Promarosa, Santa Priscila, Songa y Total Seafood presentaron su oferta de camarón premium, reconocida a nivel internacional por su calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

La participación del Ecuador en esta importante feria ratifica su compromiso con la excelencia y la expansión de sus productos hacia los mercados más exigentes del mundo, especialmente en Asia, donde el camarón ecuatoriano continúa siendo un referente global.

Confirmado.net / Cámara Nacional de Acuacultura