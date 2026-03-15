UEFA cancela la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA anunció la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España debido a la imposibilidad de encontrar una sede alternativa a Doha, donde estaba previsto disputarse el 27 de marzo, debido a la guerra en Medio Oriente.

«Con una firme determinación de salvar este importante encuentro y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un partido de tal importancia con un plazo extremadamente reducido, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero finalmente», señaló en un comunicado.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley.

UEFA planteó tres alternativas

El duelo entre el campeón suramericano y el europeo era el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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