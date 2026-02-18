Tensión comercial: Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la CAN

Colombia presentó ante el organismo una solicitud para que se califique como gravamen la tasa por servicio de control aduanero impuesta por Ecuador.

Ecuador presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) tres procesos de defensa de sus derechos comerciales y de seguridad.

De acuerdo con la Cancillería, a través de un comunicado Ecuador activó los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas por Colombia que, según el comunicado, afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos.

En esta línea, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó el 17 de febrero ante la Secretaría General de la Comunidad Andina tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.

Esta decisión, según la Cancillería, interviene en el contexto en el que Ecuador ha identificado incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos adquiridos a nivel comunitario.

Por otro lado, Ecuador señaló que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión del Ecuador de aplicar una tasa del 30 % por servicio aduanero aplicable a las mercancías que ingresen desde ese país, adoptada por razones de seguridad nacional ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Esto se da después que Colombia presentó ante el organismo andino una solicitud para que se califique como gravamen la tasa por servicio de control aduanero impuesta por Ecuador.

El pedido fue presentado el 9 de febrero pasado y la Secretaría General de la Comunidad Andina acusó su recibido el lunes 16 de febrero. Además, el organismo confirmó que la solicitud de Colombia se encontraba completa de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Decisión 425, sobre el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por lo que admitió a trámite e inició el procedimiento de investigación establecido en la referida decisión, de acuerdo con el documento del organismo regional SG/E/DS/266/2026, compartido por Caracol Radio en su cuenta de X. (I)

Confirmado,net – El Universo