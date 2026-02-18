Taquilla china supera los 290 millones de dólares en Fiesta de la Primavera de 2026

BEIJING, La taquilla china en la Fiesta de la Primavera de 2026, incluidas las preventivas, superó los 2.000 millones de yuanes (290 millones de dólares) la tarde de hoy miércoles, cuatro días después del inicio de las vacaciones de nueve días, según datos del sector.

El período festivo de la celebración, que es el Año Nuevo chino y comenzó el domingo, es uno de los más importantes del segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

Durante la temporada vacacional de este año se ha estrenado una variada selección de cintas, entre las que se incluyen comedias y películas de acción, animación y ciencia ficción, que ofrecen al público un rico y variado festín cinematográfico.

Confirmado.net – Xinhua