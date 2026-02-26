Sheinbaum presenta su propuesta de reforma electoral en México

Una comisión elaboró el proyecto que será discutido por el Congreso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este miércoles una reforma electoral que enviará al Congreso y que propone la reducción del gasto electoral, una mayor fiscalización de los gastos de los partidos y el fortalecimiento de la democracia participativa para que la ciudadanía tenga más capacidad de decisión en la vida pública.

Durante la conferencia de la mandataria, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, reveló que 181 personas directamente vinculadas al sistema electoral mexicano participaron en las consultas para la redacción de la nueva ley.

«La iniciativa (…) propone una reforma al régimen constitucional electoral mexicano. Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos partidistas, sino de la voluntad popular», explicó luego de considerar que se deben terminar con viejos sistemas de representación y, sobre todo, con gastos onerosos.

«El gasto público total de los sistemas electorales de México sigue siendo el más alto del mundo: 61.000 millones de pesos (3.588 millones de dólares) en 2024. La nueva realidad democrática no puede seguir operando bajo reglas diseñadas en un contexto histórico distinto«, añadió.

También consideró que el uso de mecanismos de democracia participativa aun es insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas, porque la consulta popular enfrenta límites normativos.

Propuestas

Entre las primeras novedades que plantea la reforma, se encuentra el reconocimiento de los derechos políticos de los mexicanos que viven en el extranjero, así como la propuesta de que el Instituto Nacional Electoral (INE) solo trabaje de manera temporal, únicamente en periodo de elecciones y consultas.

Además, recorta a una cuarta parte el presupuesto que reciben los partidos políticos, además de que refuerza la fiscalización para prevenir el uso de recursos ilícitos en las campañas.

«Proponemos un sistema de información cotidiana para contar con datos oportunos de los informes financieros que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales», señaló.

El proyecto apunta a combatir la desinformación, ya que propone que se prohiba el uso de bots en campañas calumniosas que ya son habituales, y que se obligue a las plataformas a identificar claramente el uso de inteligencia artificial.

«Es una actualización del sistema electoral mexicano, su propósito es claro, fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia político electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana asumiendo que, si México ha cambiado, sus instituciones también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando», explicó.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la iniciativa consta de 10 puntos y cuatro ejes fundamentales para fortalecer la democracia de México.

La iniciativa fue elaborada durante seis meses por la Comisión que encabeza Gómez y en la que también participan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino.

La lista la completan la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy; el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el coordinador de asesores de Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas.

Todos ellos comenzaron a trabajar en el proyecto en agosto pasado y, el lunes por la noche, se reunieron con la mandataria para entregarle la propuesta final que apunta a cambiar el sistema electoral del país.

Confirmado.net – RT