China registra cifras récord de turistas y de gastos turísticos durante vacaciones por la Fiesta de la Primavera

BEIJING, El sector turístico de China mostró un fuerte impulso durante las vacaciones por la Fiesta de la Primavera, alcanzando cifras récord tanto en el número de visitantes como en el gasto turístico.

China alcanzó récord de 596 millones de viajes y 803.500 millones de yuanes en gasto turístico durante las vacaciones por la Fiesta de la Primavera, según el Ministerio de Cultura y Turismo. Foto: Internet-Xinhua

El Ministerio de Cultura y Turismo informó hoy martes que durante los nueve días de vacaciones de este año, que comenzaron el 15 de febrero y terminaron el lunes, China registró 596 millones de viajes nacionales, lo que representa un incremento de 95 millones respecto a las vacaciones de ocho días de la Fiesta de la Primavera en 2025.

El gasto del turismo nacional totalizó 803.500 millones de yuanes (alrededor de 115.800 millones de dólares), con un aumento de 126.500 millones de yuanes respecto al año pasado.

Las estadísticas indican que, dado que el turismo de nieve y hielo y las escapadas al sol durante el invierno siguieron despertando un gran interés, los turistas viajaron a destinos más lejanos y ampliaron la duración de sus estancias estas vacaciones, de acuerdo con el ministerio.

Por otra parte, entre los turistas internacionales se ha incrementado la popularidad de las celebraciones de la Fiesta de la Primavera en China, mencionó el ministerio.

Confirmado.net – Xinhua