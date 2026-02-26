Concejo de Guayaquil aprobó extensión de licencia a Aquiles Alvarez

El alcalde fue detenido la madrugada del martes 10 de febrero del 2026 en un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Con el voto de la mayoría de ediles, el Concejo de Guayaquil aprobó una nueva licencia para el alcalde Aquiles Alvarez.

La investigación de la Fiscalía se desarrolla por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Aquiles Alvarez, quien está detenido en la cárcel de Latacunga, solicitó al Concejo Municipal una nueva extensión de licencia sin sueldo.

Esta vez para ausentarse del cargo entre el 25 de febrero y el 26 de marzo de 2026.

En un oficio, enviado este 20 de febrero y dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Guayaquil, el alcalde señaló que la solicitud responde a “motivos estrictamente personales”.

Alvarez ya había requerido previamente una licencia sin remuneración el pasado 9 de febrero y ahora planteaba que esta sea extendida por un nuevo periodo.

Emely Vera, concejala, dijo que este martes se cumplían quince días desde que el Gobierno mantenía secuestrado al alcalde.

Ella elevó a moción la aprobación de la solicitud de licencia.

Soledad Diab, quien intervino en la sesión, dijo que Guayaquil necesitaba urgentemente al alcalde.

Ella sostuvo que en la ciudad los impuestos se traducen en servicios. “La licencia a Aquiles Alvarez no se la concede el Concejo, se la dan los guayaquileños agradecidos”, dijo Diab.

Ana Chóez, concejala del PSC, quien votó a favor de la licencia, sostuvo que la solicitud cumple con los requisitos, pero recordó que la licencia es temporal. “Guayaquil necesita certeza institucional”, dijo.

La edila señaló que se debe pensar en la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional.

Fabián Espín, concejal afín a Alvarez, indicó que hay una estrategia de desestabilización y persecución política. “En derecho no se va a abandonar al alcalde, no se siguió el debido proceso”, sostuvo.

“La ley prevé la subrogación en este tipo de circunstancias”, dijo Espín.

El concejal Terry Álvarez dijo que los servicios en Guayaquil están operativos y se está ejecutando lo proyectado en la hoja de ruta.

Dijo que se está garantizando estabilidad y se está atendiendo a la gente.

A su turno, Arturo Escala pidió al secretario que dijera si el Cootad limita las licencias que se deben otorgar. Jaime Tejada, secretario, sostuvo que el Concejo puede otorgar licencias que acumuladas no pasen los 60 días.

Luego, Escala pidió volver a leer una referencia del artículo 62 del Cootad.

Escala sostuvo que no hay límite de tiempo tras la lectura de parte de ese artículo.

Blanca López apoyó la moción de conceder licencia al alcalde de Guayaquil y dijo que está en marcha un pedido de audiencia de apelación de la prisión preventiva.

Dijo que este es un proceso de hostigamiento.

Mencionó que hay una selectividad en el sistema judicial con el único objetivo de humillar al adversario político.

Cuestionó a varios actores políticos que buscan “hacer leña del árbol caído”, que solo están del lado de cálculos políticos.

Descartó que el Concejo esté buscando remociones. Dijo que la RC no impulsa eso y que están apoyando al alcalde Alvarez y la subrogación.

Antes de la votación, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, subrayó que la prisión preventiva no es causal de pérdida de cargo y que el pedido de licencia era procedente.

Quince concejales estuvieron en la sesión de este martes 24 en la que se aprobó la extensión de la licencia.

Coronel indicó, al finalizar la votación, que “seguimos teniendo legítimo alcalde: Aquiles Alvarez”.

Durante la sesión de este martes también se aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza reformatoria del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Guayaquil. (I)

