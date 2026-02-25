Urgente!

Huelga nacional paralizará el transporte local en Alemania
February 25, 2026

Huelga nacional paralizará el transporte local en Alemania

El viernes, los servicios municipales de autobús y tren en gran parte del país pararán, con interrupciones adicionales en algunas zonas el sábado, como parte del paro convocado por los sindicatos.

El sindicato alemán de servicios Ver.di convocó este martes (24.02.2026) a los trabajadores del transporte público municipal de todo el país a una huelga de dos días, el viernes y el sábado de esta semana, para exigir mejores condiciones laborales.

De acuerdo con el comunicado, están llamados a la huelga aproximadamente 100.000 trabajadores de 150 empresas municipales de todos los estados federados de Alemania , incluidas las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen. «Las negociaciones apenas están avanzando, aunque en algunos ámbitos ya se han producido cuatro rondas», declaró la vicepresidenta de Ver.di, Christine Behle.

Segunda ronda de protesta

Esta huelga marcará la segunda acción nacional en una ronda de negociación colectiva en curso. Durante la huelga anterior, el 2 de febrero, el transporte público local en gran parte de Alemania se paralizó casi por completo.

En las negociaciones colectivas que se llevan a cabo en los 16 estados federados, Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewrkschaft, ‘Sindicado Unido de Servicios’) busca principalmente mejoras en las condiciones laborales. Estos incluyen jornadas semanales y por turnos más cortos, períodos de descanso más largos y bonificaciones más altas para el trabajo nocturno y de fin de semana.

«Parece que los obstáculos aún no comprenden que, a largo plazo, no podrá funcionar un servicio de transporte público a menos que las condiciones laborales mejoren significativamente ahora», declaró Behle, en un comunicado. «Los compañeros necesitan ayuda urgentemente, y los trabajadores necesitan una señal clara de que estamos decididos a luchar por nuestras reclamaciones».

Confirmado.net – Agencia DW 

