¿Qué es la marca personal y cómo un pregrado virtual te ayuda a fortalecerla?

Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas destacan más en su trabajo, parecen avanzar más rápido o consiguen mejores oportunidades, la respuesta podría estar relacionada con la forma en que manejan su marca personal.

En este artículo te explicamos qué es este concepto y de qué manera algunas estrategias, como estudiar un pregrado, te pueden servir para fortalecer tu competitividad y tu crecimiento laboral.

¿Qué es la marca personal?

Tu marca personal es la forma en que te perciben los demás como profesional, a partir de cómo comunicas tus conocimientos, habilidades, experiencias y cómo sigues enriqueciendo tu perfil de manera continua.

¿Por qué es importante?

Te sirve para diferenciarte y destacar frente a otros candidatos o colegas en un proceso de selección laboral o cuando buscas ascender a un rol de mayor responsabilidad en tu trabajo. Te aporta confianza y credibilidad ante empleadores y colegas, porque si comunicas de forma correcta tus habilidades técnicas y blandas, así como tus conocimientos, reflejas profesionalismo y dominio de tu área. Te abre nuevas oportunidades profesionales para formar parte de proyectos importantes, liderar nuevos retos o recibir promociones para nuevos puestos.

¿Cómo construir una marca personal?

Trabajar tu marca personal empieza por reconocer tus fortalezas y comunicar tu valor de forma consciente; pero también al hacer un análisis de las habilidades y conocimientos que podrían enriquecer más tu perfil.

Algunos pasos que pueden servirte en este proceso son:

● Define tu propuesta de valor: identifica qué te hace único/a como profesional y qué habilidades te diferencian de otros.

● Establece tus objetivos profesionales: define cómo quieres que te perciban y qué tipo de oportunidades quieres alcanzar.

● Analiza tu perfil con base en las necesidades del mercado: pregúntate cómo puedes enriquecerlo para alcanzar tus objetivos. Quizá estudiar un pregrado para complementar y respaldar tu experiencia laboral.

● Cuida tu presencia profesional: utiliza redes, como LinkedIn, o blogs, para compartir tu experiencia, proyectos y logros que reflejen tu valor.

● Sigue aprendiendo, ya que la vigencia de tus conocimientos son los que te aportan credibilidad y fortalecen tu reputación profesional.

¿Cómo un pregrado fortalece tu marca personal?

Cursar una carrera profesional agrega un título a tu currículum, pero también te proporciona herramientas para desempeñarte mejor en la práctica profesional.

Si ya trabajas y buscas ascender de puesto, existen opciones flexibles de preparación, como es el caso de estudiar un pregrado virtual, que te aporta diversos beneficios:

● Adquieres conocimientos actualizados que puedes aplicar directamente en tu trabajo para mostrar tu compromiso.

● Desarrollas habilidades transversales que fortalecen tu marca profesional, como la comunicación efectiva, la resolución de problemas, el trabajo en entornos digitales y el pensamiento crítico.

● Tienes acceso a oportunidades de networking global que te abren nuevas oportunidades. Al conectar con estudiantes y profesionales de diversas partes del mundo, inicias una red de contactos.

● Flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar, mediante un programa de clases asincrónicas que puedes ver a cualquier hora y desde cualquier lugar.

● Te da experiencias que pueden ser la base de tu reputación profesional, como los proyectos, trabajos académicos, así como certificaciones y un título profesional que respalda tus competencias.

¿Cómo elegir un pregrado virtual para fortalecer tu marca profesional?

Te recomendamos considerar lo siguiente:

Toma en cuenta tus objetivos profesionales: ¿buscas crecer en el sector en el que ya te desarrollas actualmente?, ¿prefieres darle un giro a tu carrera?, ¿quieres actualizar tus conocimientos para mantenerte vigente? Revisa la oferta educativa disponible y alinea tu elección con tu área de interés y sector laboral. Te sugerimos revisar los planes de estudio para conocer los contenidos de cada opción académica. Revisa qué te ofrece la universidad: además de un título universitario, revisa la confianza, credibilidad y trayectoria de la institución, así como sus años de experiencia en el sector de la educación superior. Busca un formato de estudios que sea compatible con tu estilo de vida y necesidades: considerando que, si ya trabajas, necesitas un modelo flexible en el que puedas avanzar sin descuidar tu trabajo y sin que eso signifique un revés en tu carrera. Da prioridad a programas profesionales que te ofrezcan certificaciones, cursos y otras herramientas que fortalezcan tus habilidades prácticas y tu perfil.

¿Cómo potenciar tu marca profesional mientras estudias?

¡No esperes a terminar tu carrera para empezar a destacar! Mientras avanzas en tu pregrado, puedes implementar acciones simples para fortalecer tu marca personal. Por ejemplo:

1. Construye un relato profesional

Con base en la experiencia que tienes hasta ahora y los objetivos que ya te planteaste y para los que estás cursando una carrera, comunica de forma efectiva ese perfil.

2. Aplica lo que aprendas en tu trabajo actual

Por ejemplo, si trabajas en un área de marketing y en alguna asignatura de tu carrera estás aprendiendo a analizar datos, puedes empezar a aplicarlo en algún proyecto de tu empresa.

De esta forma, te posicionas como alguien con iniciativa, pero también un profesional que aporta valor más allá de lo esperado. Esto te puede servir para empezar a perfilarte hacia roles de liderazgo de proyectos.

3. Comparte tus logros y aprendizajes en redes profesionales

Recuerda que tu presencia digital es un pilar de tu marca personal. Así que no tengas miedo de compartir tus avances, tu conocimiento y tu experiencia. Puedes:

● Publicar en LinkedIn un breve resumen de un proyecto que hayas desarrollado durante una asignatura.

● Compartir reflexiones sobre lo que estás aprendiendo y cómo lo estás aplicando, o los retos a los que te enfrentas y cómo los resuelves.

● Por ejemplo, si cursas una asignatura de liderazgo, podrías compartir qué técnicas aplicaste y qué resultados obtuviste. Así demostrarás tu crecimiento y compromiso.

● Crea contenido y comparte tu conocimiento con otros. Pueden ser artículos, videos cortos o guías para explicar conceptos. Esto te ayudará a posicionarte como especialista.

4. Busca oportunidades para liderar

Aprovecha proyectos grupales o actividades colaborativas durante tu formación para tomar la iniciativa y coordinar las tareas, guiar a tu equipo y presentar los resultados.

Esto te da experiencia y fortalece tus habilidades de gestión, para que puedas ponerlas en práctica en el futuro y así fortalecer tu imagen profesional.

5. Crea y alimenta tu red de contactos profesionales

En la universidad, puedes buscar la forma de colaborar con tus compañeros, desde una actitud de aprendizaje. Agrégalos a tu red profesional y procura mantener el contacto aun después de concluir el curso.

Tu marca personal: la puerta a nuevas oportunidades

Ahora sabes la importancia de destacar, continuar tu formación, respaldar tu experiencia y comunicar tu valor dentro de tu sector.

También sabes lo que puedes hacer para que tu marca personal sea un reflejo auténtico de tus conocimientos, habilidades, actitud, proyección profesional y el compromiso que tienes con tu crecimiento.

Por ejemplo, si te falta sumar estudios universitarios, una carrera puede ser el elemento que te ayude a construir un perfil profesional más fuerte, visible y competitivo. ¡Decídete a empezarla!

