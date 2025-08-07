Presidente de Ecuador realizará gira por Argentina, Brasil y Uruguay

Quito, El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará visitas oficiales a Argentina, Brasil y Uruguay, informó este martes la canciller Gabriela Sommerfeld.

«Estaremos saliendo el día 17 de agosto. La agenda empieza el 18, primero en Brasil», dijo la ministra de Relaciones Exteriores en entrevista con el canal local Teleamazonas.

En la primera parada de la gira está prevista una reunión entre Noboa y su homólogo, Luis Inácio Lula Da Silva, y un encuentro con parlamentarios brasileños.

Posteriormente, Noboa se dirigirá a Uruguay donde se reunirá con su par Yamandú Orsi y empresarios.

Sommerfeld indicó que el objetivo principal de la visita a Brasilia y Montevideo es equilibrar la balanza comercial con ambos países, actualmente desfavorable para Ecuador.

«Buscamos abrir nuevos espacios de cooperación y comercio que beneficien a nuestro país, y eso requiere una agenda activa con el empresariado regional», apuntó.

Por último, el presidente ecuatoriano visitará Argentina, donde se reunirá con su homólogo, Javier Milei.

En este caso, la agenda incluirá temas más amplios, especialmente en materia de seguridad, inversión y relaciones bilaterales.

Por otro lado, Sommerfeld se refirió al estado de las relaciones con Colombia, luego de que Bogotá cuestionara la decisión de Noboa de deportar a cientos de colombianos que estaban privados de libertad.

La canciller descartó que exista un «impasse» entre ambos países y aseguró que existe un «diálogo fluido» entre las cancillerías.

Sommerfeld agregó que su par colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, llegará a Quito el 12 de agosto para preparar una reunión entre Noboa y su homólogo Gustavo Petro.

«Nuestro interés es fortalecer un vecindario pacífico, productivo y enfocado en la seguridad común», subrayó la ministra.

La funcionaria adelantó que durante el segundo semestre del año se realizarán encuentros binacionales con diplomáticos de Ecuador, Colombia y Perú, para revisar acuerdos de cooperación previos y planificar nuevas iniciativas conjuntas.

Confirmado.net – Sputnik