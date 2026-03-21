Presidente de Ecuador busca jugar en una cancha sin contendor electoral

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca “jugar en cancha sin contendor” en las próximas elecciones seccionales de 2027 al proscribir por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), afirmó Gabriela Rivadeneira, líder nacional de esa agrupación política.

“Lo que no ha comprendido (el presidente) Daniel Noboa es que la RC no es un casillero electoral. Es una fuerza política, es una fuerza popular, es un proyecto político nacional y popular que se afianza en las necesidades propias de la gente. A eso es a lo que le tiene miedo. Entonces, sin duda alguna, lo que busca es jugar en cancha sin contendor”, aseveró Rivadeneira.

Tras asumir recientemente el mando de la RC, fundada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), Rivadeneira presentó una demanda contra la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender por nueve meses a su organización del registro del Consejo Electoral Nacional (CNE).

La denuncia contra el movimiento, presentada por el fiscal en funciones, Carlos Alarcón, se inserta en un proceso reservado vinculado a una investigación denominada “Caja Chica”, por presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2023, donde son investigados la excandidata presidencial Luisa González y el legislador Patricio Chávez, entre otros.

La dirigente política, también expresidenta del parlamento unicameral (2013-2021), señaló que las últimas encuestas muestran un 70 por ciento de falta de credibilidad y popularidad del presidente y un 60 por ciento de la población que respalda un proceso de revocatoria de mandato.

“En ese marco, mientras más amenazado se siente el Gobierno de Noboa, más violento se vuelve frente al pueblo y, obviamente, frente a la organización política más importante y más grande que tiene este país, que es la Revolución Ciudadana”, aseveró.

PLAN A, B Y C FRENTE AL PROCESO ELECTORAL

El 14 de febrero de 2027 serán elegidos en las urnas los prefectos; viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales, los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes ejercerán hasta 2031.

Sin embargo, desde el 31 de agosto próximo y hasta el 29 de septiembre (2026) iniciará la inscripción de candidatos, por lo cual la sanción temporal a la RC le obligará a buscar alternativas para participar desde otro casillero ante la imposibilidad de contar con el suyo propio.

Rivadeneira indicó que ello trae dificultades en cuanto al llamado al voto a sus militantes y seguidores, pero ya tienen varios planes para afrontar la contingencia.

“Sí tenemos plan A, plan B, plan C”, confirmó la dirigente política.

Explicó que, además, están en comunicación con otras organizaciones políticas descontentas con la situación del país y preocupadas por la falta de un plan nacional de desarrollo que está provocando una crisis multidimensional, con afectación directa para la población y con un incremento de los sectores empobrecidos.

La dirigente recordó que, pese a los obstáculos electorales a la RC, en 2023 mostró la fuerza en las urnas.

“Ganamos capitales de provincias, las dos ciudades más grandes del país, prefecturas y esa elección que ahora nos toca asumir es justamente la que se nos está tratando de evitar con el retiro del casillero”, anotó.

En 2023, la RC ratificó ser la primera fuerza política del país, al ganar sus candidatos en 50 alcaldías, entre estas las de Quito y Guayaquil, además de 9 prefecturas, entre estas en la provincia de Pichincha (norte), donde está enclavada la capital del país; así como Guayas (suroeste); Manabí (noroccidente) y Azuay (sur), consideradas las más importantes del Ecuador.

“ASALTOS” A LA DEMOCRACIA

Rivadeneira señaló que desde 2018 la RC ha afrontado situaciones similares, luego de que el presidente Lenín Moreno (2018-2021), electo por el movimiento Alianza PAIS, fundado por Correa, se apartara del proyecto que lo llevó al poder, suceso que calificó como “asalto a la democracia”.

“La Revolución Ciudadana no es la primera vez que pasa por esto. Desde el 2018 estamos viviendo una serie de asaltos a la democracia. Somos la única fuerza política a la que no se le ha permitido organizar su partido político desde ese año”, enfatizó.

Apuntó que en el caso de Ecuador se ha dado ahora este fenómeno de la proscripción de organizaciones políticas que no se vio en la región con el formato de “Lawfare” o judicialización de la política.

Rivadeneira señaló que cuando se rompe el estado de derecho, se afecta de igual modo el precepto básico de la democracia, que es elegir y ser elegido.

“En ese sentido, el pueblo no tiene opción, se le quita la opción de elegir al pueblo”, aseveró.

Señaló que recientemente fue encarcelado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, electo con el respaldo de la RC, y esta semana fue allanada la vivienda del edil de la ciudad de Cuenca, Christian Zamora, opositor al Gobierno.

Por otra parte, el parlamento ecuatoriano aprobó recientemente una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que redujo en unos 1.000 millones los fondos estatales destinados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

“Daniel Noboa está actuando desde una autocracia que está manipulando y controlando todas las esferas del Estado y todas las esferas del control sobre el pueblo”, aseveró.

En su opinión, con estas medidas y con la persecución de autoridades locales no alineadas a su política del Gobierno, se intenta deslegitimar a quienes tienen buen posicionamiento ante sus electores.

“Lo que él (Noboa) busca justamente con toda esta serie de persecución y de profundización de la judicialización frente a la Revolución Ciudadana es quitarnos el casillero electoral, es sacarnos del juego electoral, sobre todo este año que empieza el proceso para las elecciones locales”, enfatizó Rivadeneira.

FIN