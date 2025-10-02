Presentan en Panamá la película china de animación «Ne Zha 2” 

PANAMÁ, La película china de animación «Ne Zha 2: El renacer del alma», una de las más taquilleras del mundo en 2025, fue presentada el lunes al público en el Cinemark Pacific Center de la capital panameña.

La película china “Ne Zha 2” fue presentada en Panamá con danza de leones y gran recepción del público, como parte del fortalecimiento de lazos culturales.Foto: Internet

La actividad, organizada por «Cine con Sabor», incluyó la presentación de la danza de leones y la entrega de premios a los asistentes.

En entrevista con Xinhua, Ildefonso Lee, fundador de «Cine con Sabor», dijo que impulsó la actividad por ser de ascendencia china y por sostener una «cálida relación» con la Embajada de China en Panamá.

«La mejor manera de estrechar las relaciones entre Panamá y China es con la cultura. Panamá y China tienen una relación grande.

Este evento es una buena forma de unir y estrechar esos lazos entre Panamá y China. Resaltar que estamos unidos, y que a través del arte podemos hacer cosas grandes», sostuvo Lee.

«Ne Zha» (2019) fue presentada por «Cine con Sabor» en el «Cine Universitario» de la estatal Universidad de Panamá el sábado pasado, precisamente para fortalecer esos vínculos culturales, expresó Lee.

Dirigida por el director de animación, guionista y productor chino Yang Yu, «Ne Zha 2» es una secuela de la película «Ne Zha», cuyo protagonista es un niño que lucha contra los dragones después de haber sobrevivido con la ayuda de un poderoso maestro que lo guía en sus batallas.

Una de las asistentes al estreno, Xena Reyes, expresó que «Ne Zha 2» conmovió a toda la sala. «Hubo momentos que nos hicieron llorar y otros que nos sorprendieron por completo», indicó a Xinhua.

«Me pareció una obra muy lograda: la calidad de la animación y las transiciones fue impecable, y lo que más disfruté fue la forma en que incorporaron elementos culturales como el jade y el bonsái, que le dieron un trasfondo simbólico y estético muy especial», agregó.

Otro seguidor de la película china, Ebrain Atencio, destacó que «Ne Zha 2: El renacer del alma» le pareció «un gran avance en comparación con la primera, con mejoras sustanciales en la animación y la musicalización».

Para Atencio, uno de los elementos más destacables de la película «es la increíble cantidad de diseños de personajes y escenarios, además de los giros de trama, que resultan muy bien logrados».

«Me llamó especialmente la atención cómo en algunas partesron mezcla animación 3D con animación tradicional, lo que le da un toque visual único.

También despertó mi interés por conocer más sobre la cultura china, ya que hay planos que hacen alusión a elementos muy claros de ella, los cuales me gustaría entender mejor», expresó.

Por su parte, la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, indicó en su discurso que Ne Zha es un personaje muy importante en la mitología china.

«Tal vez muchos amigos panameños aún asocian el cine chino con figuras clásicas como Bruce Lee o Jackie Chan».

Pero con la innovación tecnológica, agregó Xu, especialmente en la animación y los efectos visuales, el cine chino ha cambiado mucho.

«Espero que con la película ‘Ne Zha’ puedan experimentar el progreso del cine chino. El cine es también un puente importante para el intercambio cultural», manifestó a la audiencia.

Con información de Xinhua