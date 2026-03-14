Petróleo sin sanciones, justo cuando Rusia más lo necesitaba

La relajación de las sanciones al petróleo ruso por parte de EE. UU. tiene como objetivo enfriar los precios globales de la energía, que se han disparado en medio del conflicto con Irán. Pero la medida también proporciona un importante impulso al Kremlin, en un momento en que lo necesita desesperadamente.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo anunció el jueves 12 de marzo en redes sociales. Dijo que se trataba de algo «temporal» y restó importancia a las críticas de que proporcionaría ingresos adicionales significativos a Moscú: «Esta medida específica y de corto plazo se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de impuestos aplicados en el punto de extracción», escribió.

El Reino Unido ha dicho que no seguirá a Estados Unidos y varios líderes europeos han expresado su decepción por la decisión. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha criticado la medida, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los altos precios del petróleo «no justifican en absoluto levantar las sanciones» contra Rusia. Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha señalado que aliviar las sanciones a Rusia «reforzará la capacidad de Rusia para hacer la guerra».

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