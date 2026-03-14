Ituran con Seguro llega a Ecuador para transformar la seguridad vehicular con tecnología e innovación

Con casi 25 años de trayectoria en Ecuador, Ituran, empresa líder en telemática y soluciones de rastreo y localización vehicular, presenta Ituran con Seguro (ICS), una solución integral que une rastreo satelital y seguro automotriz en un solo servicio, ofreciendo mayor seguridad, conectividad y tranquilidad a los conductores del país.

Diseñado para vehículos del año 2001 en adelante, Ituran con Seguro permite localizar el vehículo en tiempo real, recibir alertas preventivas y contar con cobertura en caso de pérdida total por cualquier causa, además de protección por daños a terceros, asistencia 24/7 y cero deducible, con planes accesibles desde $23 mensuales. El producto ya está disponible a nivel nacional.

“Nuestra propuesta combina lo mejor de dos mundos: la tecnología avanzada de rastreo de Ituran y la seguridad de un seguro automotriz completo. Es una respuesta innovadora a las nuevas necesidades del mercado ecuatoriano”, señaló Cristina Cevallos, Gerente de Aseguradoras de Ituran Ecuador.

En la foto: Cristina Cevallos, Gerente de Aseguradoras de Ituran Ecuador; José Repetto, Gerente General de Seguros Atlántida y Gabriela Vallejo, Gerente Comercial Nacional de Seguros Atlántida.

A lo largo de su historia, Ituran se ha caracterizado por escuchar y responder a las verdaderas necesidades de los conductores. Su filosofía de innovación se basa en transformar la tecnología en soluciones prácticas que simplifican la vida y brindan seguridad en cada trayecto. Gracias a su constante inversión en investigación y desarrollo, la compañía ha creado herramientas que integran inteligencia tecnológica, conectividad y protección, adaptadas a las nuevas formas de movilidad y a los hábitos de conducción modernos.

El ingreso de Ituran con Seguro a Ecuador marca un paso clave en la estrategia regional de expansión de la compañía. Con presencia consolidada en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, Ituran reafirma su compromiso con la movilidad segura e inteligente en América Latina.

“La decisión de ampliar su operación al mercado ecuatoriano responde al crecimiento sostenido del parque automotor local y a la necesidad de brindan soluciones tecnológicas que integren prevención, respaldo y eficiencia en un mismo servicio”, agregó Cevallos.

Gracias a alianzas estratégicas con aseguradoras de primer nivel, Ituran garantiza un servicio sólido, eficiente y respaldado por expertos. Mientras el aliado de Ituran, aporta la cobertura de las pólizas, Ituran pone a disposición su tecnología y experiencia para optimizar la atención, agilizar procesos y ofrecer una experiencia transparente en caso de incidentes o emergencias.

En el marco de la llegada de Ituran con Seguro a Ecuador se realizó una capacitación donde asistieron stakeholders claves para conocer más sobre el producto. «En Seguros Atlántida nos enorgullece ser el respaldo de Ituran con Seguro, una propuesta que eleva el estándar de protección vehicular en Ecuador. Este producto refuerza nuestro compromiso con la innovación y la tranquilidad de nuestros asegurados, integrando coberturas sólidas, respuesta ágil y una experiencia confiable que se adapta a las nuevas dinámicas de movilidad.», comentó Gabriela Vallejo, Gerente Comercial de Seguros Atlántida.

De la mano de este lanzamiento, Ecuador se suma al modelo regional de movilidad segura e inteligente que Ituran impulsa en toda Latinoamérica, consolidando su liderazgo en innovación tecnológica, confianza y seguridad vehicular.

Con información de Automotores Continental