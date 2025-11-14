Urgente!

Maduro acusa a EE.UU. de desaparecer, torturar y expulsar «a patadas» a migrantes venezolanos
Maduro acusa a EE.UU. de desaparecer, torturar y expulsar «a patadas» a migrantes venezolanos

«En el Norte, ahora los persiguen, los someten, los golpean, les ponen esposas, los desaparecen, los torturan y luego los expulsan a patadas de EE.UU.», dijo el presidente de Venezuela.


El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este jueves a las autoridades de EE.UU. de «perseguir», someter a numerosos vejámenes y echar «a patadas» a los mismos migrantes venezolanos que otrora, cuando el país suramericano atravesó dificultades económicas derivadas de las sanciones impuestas por Washington, fueron instigados a trasladarse a territorio estadounidense.

«En los años más duros (2017, 2018, 2019, 2020), los falsos cantos de sirena se llevaron a muchos jóvenes hacia el Norte. En el Norte, ahora los persiguen, los someten, los golpean, les ponen esposas, los desaparecen, los torturan y luego los expulsan a patadas de EE.UU.», sostuvo el mandatario en un encuentro con jóvenes comuneros.

«Ahorita le quitaron el llamado TPS [Estatus de Protección Temporal] a más de 300.000 venezolanos, 150.000 de ellos jóvenes», agregó.

El pasado 4 de septiembre, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció el fin del beneficio migratorio que le otorgó la administración de su antecesor, Joe Biden, a personas procedentes de Venezuela, al considerar que «socava directamente» los esfuerzos de la actual gestión para controlar los flujos migratorios. En su día, Maduro cuestionó la decisión y calificó la migración como «un derecho humano».

Confirmado.net – RT

