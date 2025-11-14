Urgente!

A esta hora arranca la ley seca en Ecuador 
November 14, 2025

  • noviembre 14, 2025
El Código de la Democrania establece la restricción en la venta y consumo.

Una de las normativas que entrarán en vigencia este viernes 14 de noviembre con respecto a la consulta popular y referéndum es la conocida ley seca.

Esto se aplica en votaciones generales en el país y es obligatoria porque así lo dispone el artículo 123 del Código de la Democracia.

Dicho numeral establece lo siguiente: “Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas”.

Con lo que quiere decir, que la Ley seca se inicia el viernes 14 de noviembre al mediodía y se extiende hasta el lunes 17, al mediodía.

Por esa razón, tiendas, licorerías o supermercados en general no están autorizados a vender ninguna bebida de ese tipo.

Hay que considerar, que quien incumpla con esta disposición deberá pagar una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, lo que corresponde durante este 2025 a $235.

Similar sanción se aplicará para quien ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado etílico.

Con esto se busca precautelar el orden y la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos, entre 18 y 65 años, llamados al sufragio obligatorio a realizarse este domingo 16 de noviembre.

En esta ocasión, los ecuatorianos están convocados por cuatro preguntas, tres de referéndum y una de consulta popular. (I)

Confirmado.net – El Universo 

