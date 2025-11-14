Urgente!

ONU denuncia crecientes ataques a palestinos en Cisjordania
A esta hora arranca la ley seca en Ecuador 
Maduro acusa a EE.UU. de desaparecer, torturar y expulsar «a patadas» a migrantes venezolanos
Los nuevos ‘papeles de Epstein’ provocan una fractura entre Trump y los republicanos
November 14, 2025

ONU denuncia crecientes ataques a palestinos en Cisjordania

  • noviembre 14, 2025
  • 0
  • 64
  • 2 Min Read

Cisjordania sufre un aumento de ataques de soldados y colonos israelíes contra palestinos, con 1.017 asesinatos entre el 7 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, alertó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. 

El portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan, añadió en rueda de prensa que el mes pasado se registraron más ataques de  colonos israelíes en Cisjordania (260) que en cualquier otro mes desde 2006.

Palestinos discuten con soldados israelíes tras una protesta contra la toma de sus tierras por parte de colonos israelíes, cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 13 de noviembre de 2025.Imagen: Mussa Qawasma/REUTERS

«Este incremento de la violencia se produce en un momento en el que las autoridades israelíes han aumentado las demoliciones de viviendas, las expropiaciones, los arrestos y las restricciones de movimientos», subrayó.

También aseguró que las recientes imágenes que documentaron incendios premeditados de los colonos contra viviendas, camiones de reparto y otros objetivos «son repugnantes y reflejan ese patrón de creciente violencia contra los palestinos».

Al-Kheetan denunció, por otro lado, que millas de palestinos siguen siendo desplazados a la fuerza, algo que según el derecho internacional puede ser considerado un crimen de guerra .

1.017 palestinos y 59 israelíes muertos

El portavoz subrayó que la cifra de 1.017 palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2025 no incluye a los que han fallecido durante su detención y agregó que, en ese mismo período, 59 israelíes murieron por ataques palestinos o en enfrentamientos violentos.

Preguntado por los periodistas, destacó que las autoridades de Israel no están investigando suficientemente los ataques de colonos y soldados, por lo que «prevalece la impunidad».

En los recientes incendios provocados, por ejemplo, solo cuatro colonos fueron arrestados y únicamente uno de ellos sigue bajo custodia, detalló.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024