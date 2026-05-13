Libros, música y espectáculos: revelan su impacto directo en el estado físico del cuerpo

El efecto es especialmente notable en adultos de 40 años o más, y se mantiene incluso después de ajustar los resultados por factores como el nivel de ingresos, la educación, el índice de masa corporal o el hábito de fumar, según los científicos.

Un equipo de investigadores del University College London (Reino Unido) ha descubierto que la relación entre las artes y la salud no es solo una cuestión de bienestar subjetivo o de mejorar el ánimo, sino que puede ralentizar el envejecimiento a nivel biológico.

La investigación, publicada este lunes en la revista Innovation in Aging, se basó en datos de encuestas y análisis de sangre de 3.556 adultos, obtenidos del Estudio Longitudinal de Hogares británico. Los científicos compararon la frecuencia y diversidad de la participación en actividades artísticas y culturales con los cambios químicos en el ADN que influyen en el envejecimiento biológico sin modificar el código genético.

Los resultados mostraron que quienes leen, escuchan música, pintan o visitan museos con frecuencia no solo se sienten mejor, sino que su cuerpo envejece más lentamente. El efecto es gradual: un 2 % más lento para quienes practican arte al menos tres veces al año, un 3 % para los que lo hacen mensualmente y un 4 % para los que lo hacen cada semana. El análisis señala que ese porcentaje equivale al que se observa al comparar a quienes hacen ejercicio semanalmente con quienes no practican ninguna actividad física.

El efecto es especialmente notable en adultos de 40 años o más, y se mantiene incluso después de ajustar los resultados por factores como el nivel de ingresos, la educación, el índice de masa corporal o el hábito de fumar.

Daisy Fancourt, autora principal del estudio, declaró: «Estos resultados demuestran el impacto de las artes en la salud a nivel biológico. Proporcionan evidencia para que la participación en las artes y la cultura sea reconocida como un comportamiento que promueve la salud, de manera similar al ejercicio». Fancourt añadió que participar en una variedad de actividades artísticas puede resultar especialmente beneficioso, ya que cada una aporta diferentes «ingredientes» que favorecen la salud, como la estimulación física, cognitiva, emocional o social.

Por su parte, la doctora Feifei Bu, coautora del estudio, destacó que esta investigación aporta la primera evidencia de que la participación en las artes y la cultura se asocia a un ritmo más lento de envejecimiento biológico. Recordó que investigaciones anteriores ya habían mostrado que «las actividades artísticas reducen el estrés, disminuyen la inflamación y mejoran el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tal como se sabe que lo hace el ejercicio».

Con información de – RT