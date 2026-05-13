¿Desconectar de las redes te hace más feliz? La ciencia responde con un hallazgo sorprendente

Un estudio con miles de participantes pone a prueba la creencia más extendida sobre el bienestar digital.

Mucha gente cree que hacer un ‘detox digital’ o pasar menos tiempo ‘online’ mejora el ánimo y el nivel de satisfacción. Sin embargo, un análisis científico riguroso, publicado en la revista Scientific Reports, acaba de desmontar esta creencia. Los investigadores han concluido que desconectar temporalmente de las redes sociales no produce ningún beneficio emocional significativo.

Cómo se hizo el estudio

Un equipo de científicos revisó decenas de experimentos y combinó los resultados de más de 4.600 participantes. En todos esos estudios, las personas debían abandonar por completo el uso de redes sociales durante un período determinado, que en la mayoría de los casos fue de una semana. Los investigadores querían medir tres aspectos concretos: si aumentaba el afecto positivo (alegría, entusiasmo), si disminuía el afecto negativo (tristeza, ansiedad, culpa) y si mejoraba la satisfacción general con la vida.

Los resultados: un efecto neutro

Los datos fueron concluyentes: no se encontraron diferencias relevantes entre quienes dejaron las redes y quienes siguieron usándolas con normalidad. La felicidad no aumentó, pero tampoco disminuyó. La ansiedad no se redujo de manera significativa. La satisfacción con la vida se mantuvo prácticamente igual. En términos estadísticos, el efecto fue neutro.

Por qué abandonar las redes no cambia nada

Los autores del estudio ofrecen dos hipótesis. La primera es que una semana resulta un período demasiado breve para generar cambios reales en el bienestar subjetivo. La segunda es que los beneficios de desconectar (menos distracciones, más tiempo libre) se anulan con los inconvenientes (aburrimiento, sensación de quedar fuera, pérdida de conexión social). El resultado neto, entonces, es un empate.

Un detalle curioso: muy pocos logran cumplir

El estudio revela un dato sorprendente: en varios experimentos, los participantes no lograron mantener la abstinencia total. En una de las investigaciones analizadas, solo el 13,7 % de las personas consiguió estar una semana completa sin usar redes sociales. Otro estudio reportó que el 59 % de los participantes visitaron las redes al menos una vez durante el periodo de abstinencia. Esto sugiere que, para muchas personas, dejar las redes resulta más difícil de lo que parece. Además, el estudio sugiere que los efectos podrían ser distintos si la persona decide desconectar por motivación propia, no porque un experimento se lo pida.

Con información de – RT